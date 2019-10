Domingo seco: abastecimento de água será interrompido em três bairros de Salvador

O fornecimento de água será interrompido às 8 horas da manhã de domingo (6) nos bairros de Calabetão, Mata Escura e Jardim Santo Inácio, em Salvador.

De acordo com a Embasa a interrupção será necessária para realização de serviço de melhoria operacional em sistema de abastecimento.

A previsão de conclusão dos serviços é na tarde do mesmo dia (6), quando o abastecimento começará a ser retomado gradativamente nas áreas afetadas.

A interrupção, de acordo com a Embasa, não afetará os imóveis que contam com reservação adequada para satisfazer as necessidades diárias de consumo de seus moradores.