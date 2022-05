Dona de quatro shoppings na Bahia, Aliansce Sonae planeja fusão com grupo concorrente

(Divulgação)

Shopping da Bahia pertence ao grupo Aliansce Sonaes

A gestão de quatro grandes shoppings da Bahia: Shopping da Bahia, Parque Shopping (Lauro de Freitas), Boulevard Feira (Feira de Santana) e Boulevard Conquista (Vitória da Conquista), hoje sob administração do grupo Aliansce Sonae, está em vias de mudança no seu comando. Um protocolo de negócios para fusão do referido grupo com a concorrente operadora de shoppings centers brMalls, tornará a nova empresa, a maior administradora de shoppings do país, avaliada em 12 bilhões de reais. De acordo com o protocolo, já assinado pelas duas companhias, mas sujeito a aprovação dos órgãos competentes e dos acionistas, já que ambas têm capital aberto, a união tornará nova companhia mais robusta e com maior potencial para fazer investimentos.

Shopping de Lauro de Freitas também pertence ao grupo Aliansce (Divulgação)

Mais lucrativo

A união entre as operadoras, segundo executivos de ambas, permitirá ganhos em escala e maiores investimentos nos malls administrados pelas duas empresas. Vale ressaltar que a brMalls não tem nenhuma unidade na Bahia. Pelas bandas de cá, a companhia tem entre as regiões norte e nordeste, shoppings no Amazonas, Maranhão e Pernambuco.

Maíra Azevedo engata na carreira de atriz e roteirista (Divulgação)

Em ascensão

Jornalista de formação, Maíra Azevedo, a Tia Má, deslanchou de vez na carreira de atriz e roteirista. Atualmente, a baiana está com dois filmes em cartaz nos cinemas do país: a comédia romântica Vale Night, de Luís Pinheiro, e o drama Medida Provisória, do também baiano Lázaro Ramos. Maíra está na ponte área entre Bahia e o Rio de Janeiro, gravando uma nova série da Netflix, da qual é uma das roteiristas. No próximo mês de julho, a artista se aventura no universo sertanejo, dando vida a personagem Carol, a dona do estabelecimento que lança novos talentos, na série Resnga, nova produção da Globo, gravada em Goiás, no ano passado.

João Fiamenghi (Divulgação)

Business

João Fiamenghi, co-fundador e vice-presidente do Grupo Ergo, vai fazer palestra quinta-feira (5), no LIDE MENTORING, evento que reúne líderes de destaque para trocas e histórias inspiradoras. João, que tem 32 anos e é considerado um empresário de sucesso, é formado em administração de empresas e pós-graduado em Finanças e Controladoria pela FGV. O Grupo Ergo é uma corporação multiempresarial sediada em Lauro de Freitas e formada por empresas que atuam nos setores de transporte, tecnologia, moda e varejo, bebidas, esporte, investimentos e restaurantes. O evento acontecerá no Innova Coworking, às 18h30.

Sétima arte

A capital baiana será sede, a partir do próximo sábado (7), de uma programação internacional de longas-metragens com exibições gratuitas ao público. Trata-se da Mostra de Cinema Europeu, um movimento cultural promovido pelos institutos que representam Espanha (Instituto Cervantes), Alemanha (Goethe-Institut) e França (Aliança Francesa) em Salvador. A mostra, que fica em cartaz na Saladearte Cinema do Museu, no Corredor da Vitória, até 12 de maio, integra a programação da Semana da Europa, uma iniciativa da EUNIC, rede de institutos de cultura europeus e organismos nacionais formada por 36 instituições que representam os 28 países membros da União Europeia.

Visuais

A artista plástica Júlia Dultra Comarella inaugura nesta terça (3), a exposição Humanidade - Óleo sobre Tela, no Vitória Boulevard, no Corredor da Vitória, em Salvador. Dentre as obras que estarão expostas durante todo o mês, estão o Estudo de Caipira Picando Fumo e o Baba no Humaitá.



Amor às origens

Em entrevista ao Fantástico no domingo, Wagner Moura revelou que tudo que faz fora do Brasil, é para o público do seu país. “Quero dizer: para a Bahia”, brincou. Em cartaz na série Shinning Girls, que pode ser vista no Globo Play e Apple TV +, o ator conseguiu convencer os produtores a fazerem alteração no roteiro, trocando a nacionalidade do seu personagem, o repórter Dan Velazquez, de porto-riquenho para brasileiro, com direito a alguns diálogos em português.

Companhia Ateliê Voador (Foto: Caio Lirio/Divulgação)



Palco

A companhia de teatro Ateliê Voador, dirigida por Djalma Thürle está completando 20 anos e vai celebrar a data com um novo espetáculo com estreia prevista para 19 de maio, na Sala do Coro do TCA. A Desafortunada História do Romance de Julieta e Romeu, que integra a programação do 25º Festival Cultura Inglesa (https://culturainglesafestival.com.br/), tem direção e dramaturgia de Thürler. Para esta montagem, carnavalesca e repleta de referências musicais brasileiras, o dramaturgo se inspirou em autores como drama Shakespeare, Arthur Brooke, Matteo Bandello e João Martins de Athayde. Para contar a história destes infelizes amantes, Thürler convidou os atores Duda Woyda, Igor Epifânio, Jarbas Oliver, Leonardo Telles, Mariana Borges, Mariana Moreno e Talis Castro.

Cinema novo

O premiado filme Deus e o Diabo na Terra do Sol, do baiano Glauber Rocha (1939-1981), que acabou de ser restaurado em versão 4K pelo produtor Lino Meireles e a cineasta Paloma Rocha, filha de Glauber, foi selecionado para o 75º Festival de Cannes (17 a 28 de maio) e será exibido na seção Cannes Classics, dedicada a filmes clássicos e à preservação do patrimônio cinematográfico mundial. O longa-metragem de Glauber Rocha, considerado um marco do Cinema Novo, estreou mundialmente na competição do mesmo festival, em 1964, sendo indicado à Palma de Ouro. O filme foi lançado nos cinemas do Brasil em julho do mesmo ano.

CURTÍSSIMAS



Licia Fabio acompanha trabalho de sua equipe na abertura do Mater Dei (Foto: CORREIO)

Flagrante

Enquanto sua equipe corria de um lado a lado para garantir que tudo saísse perfeito na festa de inauguração do Hospital Mater Dei – e saiu - Licia Fabio acompanhava com atenção sua tropa de elite fazer bonito.

(Correio)

Marcelo Jorge Sonneborn apresenta a moderna ala da pediatria

Missão dada...

Diretor Geral da unidade baiana da rede Mater Dei, o gaúcho Marcelo Jorge Sonneborn está entusiasmado com a missão que tem pela frente: fazer do novo hospital, que abriu as portas ao público ontem realizando a primeira cirurgia robótica da empresa na Bahia, uma referência em saúde na capital.