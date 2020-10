Donald Trump e Melania testam positivo para covid-19

O presidente dos EUA, Donald Trump, disse nesta quinta-feira, 1, que fez um teste para covid-19 após sua conselheira, Hope Hicks, testar positivo para a doença.

"O teste dela deu positivo", disse Trump à Fox News, confirmando relatos da mídia local. "Acabei de fazer um teste e veremos o que acontece", acrescentou, dizendo que esperava ter os resultados "esta noite ou amanhã".

Conselheira próxima do presidente, Hope Hicks testou positivo após ter viajado com ele a bordo do Air Force One diversas vezes esta semana.

Hicks, de 31 anos, foi porta-voz da campanha de Trump em 2016 e, em seguida, se tornou diretora de comunicações da Casa Branca. Em 2018, deixou o governo para ocupar um cargo na Fox News. Ela voltou à Casa Branca em fevereiro no papel de conselheira do presidente. Nos últimos dias, Hicks viajou com Trump para Pensilvânia, Ohio e Minnesota.

A conselheira foi fotografada sem máscara no comício da Pensilvânia, batendo palmas ao som de YMCA, da banda Village People's, com outros assessores de Trump. Ela também não usava proteção em Cleveland (Ohio), onde foi realizado o primeiro debate da campanha presidencial na terça-feira.

Trump, que não usa máscara nem promove distanciamento social, costuma ser visto próximo a sua comitiva, que também não segue as recomendações de especialistas em saúde pública.

"O presidente leva muito a sério sua saúde e segurança, assim como a de todos que trabalham em seu apoio e do povo americano", disse Judd Deere, porta-voz da Casa Branca. "O Departamento de Operações da Casa Branca colabora para garantir que todos os planos e procedimentos incorporem as orientações e as melhores práticas do CDC para limitar ao máximo possível a exposição à covid-19".