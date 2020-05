Dono da Havan é condenado por fake news contra o reitor da Unicamp

O empresário Luciano Hang, um dos aliados mais vocais do presidente Jair Bolsonaro, foi condenado pela Justiça de São Paulo a pagar R$ 20,9 mil de indenização ao reitor da Unicamp, Marcelo Knobel.

Segundo o Uol, o dono da rede de lojas Havan usou o Twitter em 24 de julho do ano passado para dizer que o reitor da Unicamp gritara "Viva la Revolução" durante uma formatura. Hang atribuia a informação a um amigo.

"E depois dizem que nossas universidades não estão contaminadas? Vá pra Venezuela, Reitor FDP", completou ele no post, que foi curtido por cino mil e trezentas pessoas.

Agora, o juiz Mauro Iuji Fukumoto, da 1ª Vara da Fazenda Pública de Campinas, considerou que a história é mentira. "O reitor não gritou 'Viva la revolução' em uma cerimônia de colação de grau", afirma na decisão.

O reitor, que é professor de física, disse à Justiça que sequer esteve em alguma formatura no período. "Não compareci a nenhum evento de formatura no final do ano de 2018, e também não proferi o citado chavão em nenhuma ocasião", afirmou "Trata-se de evidente caso conhecido de fake news".

O juiz relata que um dos integrantes da mesa deu um grito durante a formatura. Não houve consenso entre as testemunhas sobre o que exatamente foi dito. A frase correta, dizem alguns, foi "Viva a resistência". Para o magistrado, é irrelevante, contudo, o que foi dito, já que o reitor não foi a pessoa a proferir a frase.

"O fato não ocorreu como narrou o empresário. O reitor não pode ser responsabilizado por tal manifestação como se dele fosse", diz trecho da decisão.

Para o juiz, o empresário quis atribuir uma "pecha de radical e extremista" ao reitor, que seria uma pessoa "incapaz de dissociar sua suposta opção ideológica dos deveres inerentes ao cargo que ocupa", na história falsa contada por Hang.

A defesa do empresário diz que ele apenas reproduziu uma história contada por um amigo. "O senhor. Luciano Hang não cometeu nenhum ato ilícito, eis que a postagem está no âmbito de proteção da liberdade de manifestação do pensamento, ainda que fosse errônea", escreveram os advogados Murilo Varasquim e Victor Leal.

Os advogados afirmam ainda que o usod e "FDP" não foi para ofender o reitor, não devendo ser encarado literalmente. O termo não gera dano moral, dizem, não passando de "mero dissabor cotidiano a que todos estão sujeitos".

O juiz não aceitou essa linha de argumentos. Além da indenização, determinou que Hang use a rede social para se retratar, em mensagem com mesmo número de linhas da original.

Ainda cabe recurso.