Dono de bar mata a ex, liga para o Samu e tira a própria vida durante a ligação

Um homem matou a ex-mulher na noite da quinta-feira (15) e depois tirou a própria vida em Guarapari, no Espírito Santo. Marco Antônio Vasconcelos chegou a ligar para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e cometeu o suicídio enquanto ainda estava na linha.

De acordo com a TV Gazeta, Marco Antonio e a ex-esposa, Claudia Marcia Gomes Santos, de 52 anos, eram donos de um restaurante. Depois de muitos anos de casamento, eles estavam separados há menos de um mês.

Depois de atirar em Claudia, Marco Antônio ligou para o Samu para dizer que ela estava ferida. Enquanto ainda estava no telefone com o atendente, ele atirou em si mesmo. Quando o Samu chegou, os dois já estavam mortos.

O casal discutiu na cozinha da casa porque Marco não aceitava o fim do casamento, segundo testemunhas. A filha do ex-casal mora perto da casa e ouviu tiros. Ela correu para lá e já encontrou os pais caídos no chão.

A arma usada foi recolhida na casa para perícia.