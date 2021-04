Dono de retroescavadeira é liberado pela polícia após emboscada na Bahia

Um refém foi liberado e um trator recuperado depois de uma ação criminosa na manhã desta quarta-feira (14) na BR-116, na Bahia. O dono da retroscavedeira foi atraído para uma emboscada cuja intenção era roubar o veículo. Rendido, foi levado em um porta-malas até que a polícia conseguiu resgatá-lo.

Motoristas denunciaram à polícia em Poções uma movimtanção estranha na rodovia, com homens trocando as placas de dois veículos no acostamento. Uma equipe da Polícia Militar foi até o local para verificar e descobriram que a movimentação tinha ligação com um crime que acontecera pouco antes em Vitória da Conquista. Eles deram voz de prisão aos suspeitos.

Nesse momento, a polícia descobriu que uma vítima estava no porta-malas de um dos veículos. Ele contou que é dono de uma retroescavadeira e foi contratado para um serviço. Ao chegar no local combinado, os bandidos o surpreenderam e anunciaram que se tratava de um assalto. Depois de ser rendido, o homem foi colocado no porta-malas.

O trator foi colocado em um caminhão que seguia pela BR-116. A PM acionou a Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Jequié, que montou um certo na altura do km 596 para inteceptar o guincho e recuperar a retroescavadeira.

A ocorrência foi encaminhada à delegacia mais próxima.