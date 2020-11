Donos do La Taperia fecham o Chupito e investem em dois novos empreendimentos

(Foto:Angeluci Figueiredo/Correio)

Julli Holler e José Mórchon vão abrir novas unidades do La Taperia

O La Taperia vai ganhar dois novos endereços. O primeiro a ser inaugurado, na segunda quinzena deste mês de novembro, é o Taperia 1,2,3 - Vino e Más, no Rio Vermelho. O outro é o Taperia Asador (com um s mesmo), que será aberto no verão de 2021, na Ilha dos Frades. A proposta da nova casa do Rio Vermelho, que funcionará onde foi o Chupito e terá apenas 28 assentos e serviço compartilhado com o La Taperia, é oferecer o wine flight, um trio de taças de 50 ml escolhido pelo cliente entre oito rótulos disponíveis a cada semana para ser degustado com as criações gastronômicas do chef. Outra novidade sendo preparada pelo casal José Mórchon e Juli Holler é o serviço de comercialização de pastas e pães artesanais, num pequeno empório que funcionará no local.



Fim do Chupito

O Chupito Bar, outra casa badalada do casal em parceria com os sócios Débora Arnoso e Murilo de Alcântara, deu adeus ao Rio Vermelho, em março passado, com a chegada da pandemia. Agora, os dois casais de sócios seguem sozinhos.



Começo do cana

Já os ex-sócios de Julli e Mòrchon, Débora e Murilo, aterrissam, no começo de dezembro próximo, no Centro Histórico. Mais precisamente no casarão de esquina que fica em frente ao Plano Inclinado do Pilar com o Botequim Café e Cana, que vai funcionar das 16h às 23h com bebidas e comidinhas de boteco.

(Divulgação)

Aldri Anunciação, que apresenta o Conexão Bahia na TV Bahia, é um dos roteiristas premiados



Trio de talento

Três talentosos baianos: Aldri Anunciação, Elísio Lopes Jr. e Lázaro Ramos, conquistaram o prêmio de melhor roteiro com o filme Medida Provisória, primeiro longa-metragem dirigido por Ramos, no Indie Memphis Film Festival, nos Estados Unidos. A premiação de Executive Order, nome que o filme ganhou lá, tem elenco Taís Araújo, Adriana Esteves e Renata Sorrah.



Sem descanso

E por falar em cinema, o documentário Sem Descanso, do cineasta francês radicado na Bahia, Bernard Attal, depois de percorrer 20 festivais internacionais e conquistar quatro prêmios, vai estrear em todo o Brasil nesta quinta-feira (5).

(Divulgação)

Miguel Falabella participa de seminário da UFBA

Convidado de luxo

O ator, diretor, autor, produtor e roteirista Miguel Falabella é um dos convidados do seminário A Cadeia Produtiva do Espetáculo Teatral Contada e Cantada Por Quem o Faz, realizado pelo Grupo de Estudos e Pesquisas em Produção Teatral da Universidade Federal da Bahia. O evento, que integra o Projeto de Extensão Relatos e Experiências (ETUFBA), acontece hoje (3), às 17h. de forma virtual.

(Divulgação)

A divertida marca MIC FUN veste toda a família

Norte a Sul

A Praia do Forte, no litoral norte de Salvador, foi a porta de entrada da descolada marca paulista MIC FUN na Bahia. De lá, a próxima parada é o vilarejo de Trancoso, no litoral sul, prevista para dezembro. Famosa por suas estampas exclusivas e ultradivertidas, a grife, que no mês passado abriu loja também no Balneário de Camboríu, no litoral catarinense, planeja atracar em outras praias badaladas do país ainda neste verão.

(Divulgação)

Francisco Bosco é filho do cantor e compositor João Bosco

Crônicas

O jornalista e filósofo Francisco Bosco, que integra o elenco do programa Papo de Segunda, no canal GNT, é um dos convidados do professor e escritor Wilson Gomes, no lançamento de seu mais novo livro, Crônica de uma Tragédia Anunciada: Como a Extrema Direita Chegou ao Poder. O lançamento, que acontece virtualmente no próximo dia 20, às 18h, será transmitido pelo YouTube.

(Foto:Leonardo Freire/Divulgação)

Os chefs Fabricio Lemos e Lisiane Arouca

Caixa surpresa

Fabrício Lemos e Lisiane Arouca (Ori e Origem) estão entre os 10 chefs de várias partes do Brasil que integram o projeto S.Pellegrino Brazil Flavors que receberão uma caixa para rechear com ingredientes brasileiros que possam inspirar um colega a criar receitas e contar novas histórias para clientes e convidados. Nessa rede de conexão, que reúne nomes como Helena Rizzo (Mani/SP) e Rafael Costa e Silva (Lasai/RJ), todos enviam e recebem as caixas, além de uma carta com palavras de incentivo de um chef para o outro. No dia 10 é a vez da caixa surpresa chegar ao Origem, com ingredientes enviados pela chef Tássia Magalhães (SP). Na mesma noite, o casal de chefs preparará um menu especial para convidados do projeto.

(Foto:Junior Gois/Divulgação)

Paulistano Hiroshi Ota assume cozinha do Tokai Gourmet

Renovação

O chef paulista Hiroshi Ota assumiu a cozinha do Tokai Gourmet, no Shopping Barra. O novo cardápio que leva a sua assinatura poderá ser conhecido pelo público a partir do 17 deste mês.