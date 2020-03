Dormindo pouco? Entenda quantas horas de sono você precisa em cada fase da vida

A Associação Brasileira do Sono (ABS) vai promover, a partir desta sexta-feira (13), uma campanha de conscientização social sobre a importância do sono para a saúde física e mental. Com o slogan Sono e sonhos melhores para um mundo melhor, Semana do Sono 2020 vai até a próxima quinta-feira (19).

A programação, disponível no site www.semanadosono.com.br, acontece em mais de 30 cidades brasileiras com o objetivo de promover o diálogo com profissionais da saúde, pesquisadores, educadores, políticos e toda a sociedade sobre a importância do sono em todas as fases da vida.

De acordo com especialistas da ABS, a necessidade de horas de sono é variável de pessoa para pessoa e a necessidade pessoal deve ser respeitada. De acordo com a entidade, a privação de sono tem sido cada vez mais uma queixa comum dos brasileiros – hoje, ao menos 45% da população apresenta alguma queixa em relação à qualidade do sono, o que pode trazer danos à saúde física e mental.

Os problemas mais comuns são a Insônia (cerca de 35% da população) e a Apneia Obstrutiva do Sono (entre 33 a 35% da população brasileira). A insuficiência de sono pode reduzir a imunidade e aumentar o risco de doenças como diabetes, hipertensão arterial, obesidade e depressão. Há, ainda, possibilidade de afetar o desempenho intelectual, o humor, a memória e o controle do peso corporal.

Além disso, o chamado sono reparador é essencial para um envelhecimento saudável, livre de doenças neurodegenerativas, como o Mal de Alzheimer.

Duração de sono para cada faixa etária