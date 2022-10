Dos veganos aos pets: o sucesso dos negócios está nos nichos e não só na tecnologia

Foi em 2015 que Leonardo Torres criou, em Salvador, a primeira unidade da hamburgueria B-Vegan, que hoje conta com três lojas. Se na época o segmento de alimentação “cruelty free” (ou livre de crueldade) ainda não figurava entre os preferidos para investimentos, agora aparece como uma das maiores tendências do mercado, ao lado de petshops, brechós e academias. Para especialistas, os negócios do futuro não estão exclusivamente ligados a tecnologia: podem ser aqueles já existem há algum tempo, mas estão ganhando projeção pela aposta em nichos e reforçados pela presença digital.

De acordo com Tauan Reis, coordenador de Negócios Inovadores do Sebrae Bahia, os nichos estão cada vez mais fidelizando adeptos. “Produtos e serviços específicos com aceitação grande no mercado são sempre boa pedida. Hoje temos até farmácias de manipulação para animais de estimação, por exemplo. Temos muita demanda por mercados de nicho”, apontou.

Dá para dizer o mesmo do mundo veggie: de acordo com estudo da Allied Market Research publicado em abril, ramo foi avaliado em $19,7 bilhões em 2020 (cerca de R$ 104 bilhões) e a expectativa é que cresça para mais de $ 36,3 bilhões (cerca de R$ 192 bilhões) até 2030. Segundo pesquisa da Ipec de 2021, 46% dos brasileiros disseram que deixaram de comer carne por conta própria por, pelo menos, uma vez na semana.

Foi mais ou menos por aí que surgiu a B-Vegan. A ideia começou como um projeto pessoal de Torres, mas ele logo percebeu que existia uma lacuna no mercado. “Em 2015, quando levei os hambúrgueres pela primeira vez na Feira da Cidade, e olha que levei uma quantidade boa, esgotaram em menos de duas horas. Isso mostrou duas coisas: que as pessoas acharam o produto saboroso e que também estavam abertas a experimentar alimentos livres de origem animal”, explicou.

Inspirado no boom das hamburguerias gourmet na capital baiana, a primeira B-Vegan foi aberta na Barra. “Foi uma sacada. Eu gostava de cozinhar, sou formado em gastronomia, e sabia que dava para quebrar aquele preconceito que comida sem carne é feia, sem graça, não tem gosto. Fora isso, o mercado vegetariano crescia 40% ao ano, o que me fez ter boa expectativa de crescimento”.

Expectativa que foi superada: de 2018 até o início de 2020, a B-Vegan cresceu 110% por ano, o que permitiu que Torres abrisse outras duas unidades, uma na Pituba e outra em Villas do Atlântico. “Hoje metade do meu público é composto metade por veganos ou vegetarianos, mas chegou a ser 65% de onívoros. Ao mesmo tempo que temos mais pessoas aderindo ao vegetarianismo, vimos que pessoas que comem carne querem experimentar comidas diferentes”, disse.

Tecnologia é vital para negócios saudáveis

Durante a pandemia, como forma de contenção de despesas, Torres precisou devolver a unidade da Pituba, que foi reaberta depois de um replanejamento. No total, a hamburgueria conta com 17 funcionários, e já está em processo de contratação de pessoal temporário para a alta temporada.

Mas, para Tauan Reis, uma coisa ficou clara com a pandemia: quem não investir em tecnologia vai ficar para trás. “O momento pós-pandêmico no cenário corporativo fez a gente perceber que o uso de tecnologias que estão à nossa disposição se tornou ainda mais intensivo”, afirmou o coordenador do Sebre Bahia.

“A tecnologia é uma ferramenta, é um meio para que empresários possam aumentar seus negócios e chegar a mais clientes. Mas é necessário ter uma estratégia bem feita antes de usar a tecnologia para que ela seja aplicada da forma correta em setores como gestão de estoque, e-commerce, delivery”, completou.

Essa, aliás, é uma área que Leonardo Torres tem como prioridade nos próximos investimentos da B-Vegan. “Até por uma resistência minha, que estou sempre na cozinha, gente acordou mesmo para o digital durante a pandemia. Agora temos como meta dar um salto no online, nos cardápios, queremos montar um delivery próprio, que ainda é feito por aplicativo de terceiros, e fazer uma padronização para atender ao modelo de franquias que é a nossa grande novidade para o ano que vem”, prometeu.

As inovações e tendências para o mercado serão temas de discussão do Fórum Agenda Bahia 2022, que será realizado no dia 18 de outubro no Wish Hotel, em Salvador.



Agenda Bahia está na palma da mão: baixe o app!

Uma das novidades da edição 2022 do Agenda Bahia, o aplicativo gratuito do evento, disponível nas versões iOS e Android, já está disponível para download nas lojas virtuais da Apple e Google, respectivamente.

Segundo o curador do Agenda Bahia, Rodrigo Paolilo, o app foi desenvolvido para potencializar ainda mais a experiência do participante entre a esfera digital e a física, já que esta edição, híbrida, contempla as duas opções.

É DE GRAÇA: Clique aqui e baixe o aplicativo do Agenda Bahia 2022

"Essa edição do Agenda Bahia quis trazer uma experiência completa, imersiva e diferenciada. Isso perpassa não apenas assistir o conteúdo, mas também interagir com esse conteúdo e com os participantes. Graças à parceria com o Yazo, uma das principais plataformas de evento do Brasil, o Agenda será disponibilizado o acesso online e quem baixar o app pode interagir até com quem está presencial no hotel. Já quem está no hotel pode fazer perguntas aos painelistas, criar um perfil, fazer networking com os palestrantes, os patrocinadores. É uma imersão mais completa, deixa de ser uma participação passiva e se torna interativa" explicou.

O aplicativo Agenda Bahia dá acesso a uma rede social exclusiva, onde é possível fazer novos contatos, enviar perguntas aos palestrantes, trocar mensagens com outros participantes e interagir com a comunidade. Além dessa parte interativa, dá para consultar a programação, avaliar conteúdos, dar seu feedback sobre o evento e responder quizzes especiais.

O aplicativo Agenda Bahia dá acesso a uma rede social exclusiva, onde é possível fazer novos contatos, enviar perguntas aos palestrantes, trocar mensagens com outros participantes e interagir com a comunidade. Além dessa parte interativa, dá para consultar a programação, avaliar conteúdos, dar seu feedback sobre o evento e responder quizzes especiais, como explica João Chaves, do departamento de negócios da Yazo.

“O Agenda Bahia é um evento híbrido, e também vai contar com a nossa plataforma de transmissão. Cada detalhe foi pensado de maneira estratégica para quem participará remotamente, pois esperamos que se sintam protagonistas e tenham uma experiência imersiva no evento, mesmo assistindo de suas casas.

A programação foi organizada por auditórios, assim, a audiência poderá navegar entre os conteúdos como se estivessem no presencial, além da possibilidade de favoritar as palestras que desejam no app, para receberem notificações e avisos direto no celular”.









Confira abaixo a programação completa do Agenda Bahia 2022

8h00 – Check in



8h30 – Abertura



9h15 – TALK Futuro do Trabalho (Quais as tendências para o trabalho? Remoto, Presencial, Híbrido? Nômades Digitais? O que as companhias têm feito? Como humanizar as relações e as profissões?) - Luiz Candreva | Futurista e Head de Inovação da Ayoo



9h45 - TALK Cidades Inovadoras (Apresentação do cenário global de cidades inovadoras com ranking e melhores práticas para cidades do futuro - Jonathan Ortmans | Global Entrepreneurship Network (GEN), Startup Genome) [VIRTUAL]



10h15 – PAINEL Inovação na Gestão Pública (Apresentação do cenário global de cidades inovadoras com ranking e melhores práticas para cidades do futuro) mediado por Camila Dalla – Taiz Coe | Coordenadora de parcerias e negócios na e-Residency [VIRTUAL]



10h45 - PAINEL Bahia para o Mundo: Cases e Impactos das ScaleUps Baianas (Quais os negócios digitais da Bahia que vem ganhando o mundo? Qual impacto vem causando? Por que esse modelo é relevante para a economia?) mediado por Mila Paes Scarton - Ubiraci Mercês | CEO & Founder da Sanar, Paula Morais | Co-Founder da INTERA Talent Hacking [VIRTUAL], Camilo Telles | CEO da Antecipa



11h25 – PAINEL Bahia para o Mundo: Cases do Interior Bahia (Cases de Negócios de sucesso em setores chaves para economia baiana em diferentes ecossistemas como representantes de empresas patrocinadoras) mediado por Rogério Cerqueira - Mariana Lisbôa | Global Head of Corporate Affairs na Suzano, Sérgio Santos | Gerente de Relações com Investidores e Relações Institucionais na Unipar e Edson Alves | Diretor de Inovação e Desenvolvimento do Negócio da UNIGEL



12h10 – Intervalo para almoço

13h30 – Abertura



14h00 – TALK Mercado 60+ (Qual tamanho, desafio e oportunidades do mercado prateado? Como os profissionais de 60+ se encaixarão no mercado do futuro?) – Layla Vallias | Sócia do Hype 50+ e fundadora do Silver Makers



14h30 – PAINEL Protagonismo da Juventude para moldar o futuro (Qual papel do Jovem para criar as cidades do Futuro? Que ações estão sendo feitas e precisam ser feitas para empoderamento das novas gerações?) Mediado por Marcus Casaes - Maria Brasil | Fundadora da Essence Branding Consultoria e Presidente da CONAJE [VIRTUAL], Marcus Barão | Presidente CONJUVE, Pedro Englert | Startse/JABRASIL [VIRTUAL]



14h30 – PAINEL ESG (Cases do tripé ESG: Energia renovável (Ambiental), Impacto Social, Processos de governança) Mediado por Leonardo Barros - Katielle Haffner | Head de Relações Corporativas e ESG na Coca-Cola Brasil, Magnólia Borges | Gerente de Relações Institucionais da Braskem e Marcelo Lyra | VP Relações Institucionais, Comunicação e ESG da Acelen



15h15 – TALK Economia das comunidades (Qual tamanho, desafio e oportunidades do mercado das favelas? Como gerar valor, desenvolvimento e impacto para as populações desses territórios? - Gilson Rodrigues | Presidente do G10 Favelas



15h45 – PAINEL Economias do Futuro (Papo sobre Juventude, Experiência, trabalho híbrido e comunidades. Qual a cidade e economia do futuro?) Mediado por Ana Luiza Prudente - Gilson Rodrigues | Presidente do G10 Favelas, Marcus Barão | Presidente CONJUVE e Pablo Lobo | Ativista digital e empreendedor social [VIRTUAL]



16h30 – TALK Futuro das Transações (O que são e quais os papéis dos mercados Crypto, de NFTs e Open Banking para as transações econômico-financeiras? Quais oportunidades e desafios?) - Pablo Lobo | Ativista digital e empreendedor social [VIRTUAL]



17h00 – TALK Metaverso (O que é, como funciona e qual futuro do Metaverso nas empresas e na vida das pessoas?) - Rodrigo Carvalho Santiago | Co-Presidente IIAS - Espaço para Todas as Nações [VIRTUAL] e Leka Hattori | Local lead NASA Space Challenge [VIRTUAL]



17h30 – Happy Hour













Serviço:

13ª edição do Fórum Agenda Bahia

Onde: Wish Hotel da Bahia, Youtube e Yazo

Data: 18 de outubro

Inscrições pelo Sympla

Valor: evento gratuito





