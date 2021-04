Doses chegam ao fim e vacinação é interrompida em Santo Antônio de Jesus

As doses de vacinas contra a covid-19 chegaram ao fim por volta do meio dia deste domingo (18) em Santo Antônio de Jesus, segundo divulgou a prefeitura no início da tarde de hoje.

A prefeitura havia ampliado a faixa etária da imunização para incluir idosos a partir de 60 anos. A vacinação, que acontecia em postos físicos e drive-thru, começou hoje às 9h e seguiria até às 15h, mas precisou ser encerrada.

Houve uma alta demanda e as doses acabaram antes do previsto. A prefeitura diz em nota que vai aguardar a chegada de novos imunizantes para continuar a vacinação na mesma faixa etária. Assim que isso ocorrer, haverá divulgação ampla pelos canais da prefeitura e também pela imprensa, garante.