Doses da Sputnik chegarão em lotes de abril até julho, diz Rui Costa

As doses da vacina Sputnik V, compradas pelo governo do estado, vão chegar em quatro lotes em abril, maio, junho e julho. As doses poderão ser aplicadas assim que chegarem ao estado, informou o governador Rui Costa, durante entrevista à TV Bahia, neste sábado (13).

A logística para a distribuição das doses ainda vai ser definida entre os estados e o Ministério da Saúde, mas deve seguir o Plano Nacional de Imunização.

"Esse plano sempre garantiu que utivesse uma equidade entre os estados, para que toda a população tivesse acesso às vacinas. Portanto, essas vacinas comporão o plano nacional de imunização. Os assessores ainda vão se reunir para saber como se dará essa formalidade jurídica, mas o fato é que chegarão 2 milhões em abril, 5 milhões em maio, 10 milhões em junho e 20 milhões em julho", detalhou o governador.

Rui ainda enfatizou que as doses poderão ser aplicadas imediatamente, mesmo sem a aprovação da Anvisa. "A compra que estamos fazendo se baseia na lei aprovada no Congresso, que permite a compra e aplicação da vacina de laboratórios que já tenham sido aprovados em outros países, como laboratório russo, chinês, da Europa. Não precisa passar pelo processo de regularização na Anvisa. Essa vacina comercializada em 49 países em todo o mundo", explicou.

O Ministério da Saúde deve reembolsar os estados pela compra dos imunizantes. "Eu diria que o momento é de alegria, eu tô muito feliz porque depois de meses trabalhando, lutando, e pedindo à Anvisa que pudesse encontrar um formato que os estados pudessem contribuir, nós conseguimos", disse o governador.