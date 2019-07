Dote de Pabllo Vittar chama atenção de Neto: 'Quase um tripé'

Em uma conversa entre o ex-jogador e comentarista Neto e Alê Oliveira no canal do YouTube "De Sola" o assunto foi o órgão genital da cantora Pabllo Vittar. O ex-craque do Corinthians fez um comentário inesperado sobre o pênis da cantora.

Tudo começou quando Alê questionou ao Craque Neto sobre jogadores que têm o apelido de "Calcinha do Pabllo Vittar". Esses atletas seriam os famosos fominhas, que prendem muito a bola em campo. Indagado, o ex-jogador não se absteve e fez questão de ressaltar o dote da drag queen.

"E ela prende a bola e tem uma rol* deste tamanho", fazendo um gesto com as mãos protuberância do órgão genital. “Ele tem um pacote, né? Quase um tripé”, respondeu Alê. “Se eu tivesse um p** daquele, ia levar pro fotógrafo, o Bob”, continuou Neto, causando risos em Alê.

O bate-papo continuou e Neto interrompeu o comentarista do “Esporte Interativo”, arrancando novas gargalhadas na produção. “Por que você não perguntou pro Ronaldo dos três travestis?”, disparou. “Eu perguntaria”, acrescentou, após os risos e o silêncio constrangedor.

Sobrou até para o jogador Neymar. Sem papas na língua, Neto disse que o craque da seleção brasileira se incomoda com suas críticas, mas deixou claro que suas opiniões são para que o jogador melhore sua postura como atleta e até mesmo como pessoa.

“’Eu não posso voltar a ser o Neymar do Santos ou do Barcelona. Por que eu estou tão assim? Por que todo mundo só fala mal de mim? Por que eu virei chacota mundial?’”, disse Neto. “Você fala isso como um alerta?”, interrompeu Alê. “Isso! Mas ele acha que a gente está errado, quero que ele se f***”, ressaltou o comentarista da Band.

Veja a entrevista completa: