Douglas rescinde contrato o Bahia e vai defender com o Avaí

O goleiro Douglas está oficialmente fora do Bahia. Treinando no Avaí desde o início da semana, ele teve sua rescisão de contrato anunciada nesta quarta-feira (12) pelo clube baiano, com quem tinha vínculo até dezembro.

Aos 33 anos, Douglas retorna ao time catarinense após quatro anos. Foi pelo Avaí, no Brasileirão de 2017, que ele se destacou e chamou a atenção do Bahia, que o contratou no início de 2018.

O goleiro vinha participando da pré-temporada na Cidade Tricolor após voltar de empréstimo ao Juventude, clube pelo qual disputou o Brasileirão do ano passado. No entanto, não estava nos planos da diretoria, que assinou em definitivo com Danilo Fernandes, titular na reta final de 2021.

Douglas disputou 157 jogos pelo Bahia e conquistou quatro títulos: o tricampeonato baiano de 2018 a 2020 e a Copa do Nordeste no ano passado.