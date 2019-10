Douglas sai em defesa de Moisés: 'Rende mais com apoio da torcida'

O São Paulo acabara de perder um jogador por lesão. Pablo dividiu no ombro com Gregore e pediu para sair. No lance seguinte, Moisés arrancou com espaço pela esquerda e na linha do meio-campo sentiu uma lesão na coxa esquerda. Também precisou ser substituído.

Enquanto o lateral do Bahia reclamava da dor, parte da torcida, na Fonte Nova, aplaudiu comemorando que o jogador, em má fase, sairia de campo. Uma outra parte da torcida tentou contornar aplaudindo em solidariedade e gritando o nome do camisa 6. Mas o vexame já estava feito.

Antes do treino desta terça-feira (10), o goleiro Douglas saiu em defesa do companheiro de defesa ao comentar o fato acontecido no empate em 0x0, na véspera. Para o camisa 1, é contraditório que torcedores enfrentem todas as dificuldades logísticas e financeiras para estar em um estádio do futebol e, conseguindo esse primeiro objetivo, se disponham mais a criticar do que a se alegrar por estar vendo o time do coração.

Goleiro que ficou sem tomar gol em 13 dos 24 jogos do Bahia no Brasileirão até agora, Douglas também se mostrou um ótimo defensor dos colegas de cancha. Ele aproveitou a deixa para lembrar do caso de Nino Paraíba, hoje titular absoluto do time, mas que enfrentou duras críticas no início da temporada.

“A torcida queria a cabeça do Nino, até poderia ser porque é meio avantajada [risos], e a gente sabe a pessoa, o profissional que é. Nino deu a volta por cima [apenas] pra torcida, porque a gente [elenco] sabia que ia acontecer. O Bahia fica mais forte e o atleta rende mais com a torcida de seu lado”, afirmou Douglas.

Moisés é desfalque certo para o jogo contra o Fluminense, sábado (12), às 19h. O lateral já passou por exames de imagem e aguarda resultado para saber a gravidade da lesão. Giovanni é o reserva imediato no setor.

Por outro lado, Roger Machado terá reforços. Gilberto foi para o campo para realizar trabalho de transição. Élber, que saiu do último jogo por causa de um mal-estar, é outro que retorna.

Guerra cumpriu suspensão e fica ao dispor do técnico do Bahia. Shaylon é outra opção que volta ao banco de reservas. O camisa 27 não pôde enfrentar o time paulista por questões contratuais. Por causa do terceiro cartão amarelo, Artur está fora contra o Fluminense.