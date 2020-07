Douglas sofre lesão e pode desfalcar o Bahia em retomada

O dia do Bahia começou com exames. Na manhã desta sexta-feira (10), atletas e outros funcionários do tricolor passaram por nova bateria de testes para a covid-19. O clube tem realizado exames periódicos desde que os treinos presenciais foram retomados na Cidade Tricolor.

Depois da coleta de material, os jogadores seguiram o protocolo de higienização e foram para o campo, onde deram sequência aos preparativos para o reinício das competições.

Sob o comando de Roger Machado, o Bahia voltou a focar na parte tática. A notícia do ruim do dia ficou por conta do goleiro Douglas. Ele sofreu um estiramento muscular e vai ficar fora das atividades com bola nos próximos dias.

"Douglas sentiu dores no músculo posterior da coxa esquerda na segunda. Amanheceu pior e no dia seguinte decidimos fazer um exame de imagem. Ele sofreu um estiramento muscular e está em tratamento", explicou Rodrigo Daniel, médico do Bahia.

"Ele apresentou melhoras nas últimas 48h, porém, pela extensão da lesão sofrida, ele seguirá pelo menos mais uma semana com atividades bem leves. Mais uma semana de tratamento para reavaliarmos o atleta novamente", continuou o médico.

Douglas vinha disputando a posição de titular com Anderson durante os treinos do Bahia. Além da dupla, o tricolor conta com Mateus Claus e Matheus Teixeira, ambos promovidos do time de aspirantes.

Após quase quatro meses parado por conta da pandemia do novo coronavírus, o Bahia vai voltar a disputar uma partida nas próximas semanas. Copa do Nordeste e Campeonato Baiano vão ser retomados nos dias 21 e 22 de julho, respectivamente.

O tricolor aguarda o detalhamento das tabelas para saber o horário e local em que as partidas vão ser disputadas.