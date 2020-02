Dow abre vagas de estágio na Bahia

A Dow, multinacional do setor químico, abriu ontem as inscrições para o seu programa de estágio técnico. Há vagas para a unidade da empresa em Aratu, na Bahia. Para participar da seleção é preciso estar cursando escola técnica, com previsão de formação a partir de julho de 2021. Os aprovados terão bolsa auxílio, auxílio transporte, assistência médica e odontológica, seguro de vida, folga no dia do aniversário, bolsa de final de ano, refeitório no local de trabalho e gympass, que garante acesso à diversas academias do país. Inscrições até 17 de março no site https://eureca.me/.

Duração

As oportunidades na Dow possuem carga horária entre 4 e 8 horas diárias, duração máxima de dois anos, não sendo necessário experiência prévia. A empresa está presente em 31 países, tem 113 unidades e mais de 37 mil funcionários.

Stone contrata na Bahia

A Stone, fintech serviços financeiros, tem vagas de emprego em Salvador e Alagoinhas. As oportunidades - para o time comercial - contam com salário a partir de R$ 3.254 (fixo + variável), relacionado ao cumprimento de metas. Além disso, a empresa oferece vale alimentação e refeição, vale transporte, seguro saúde e odontológico, seguro de vida, auxílio crech Para se candidatar é só acessar o site https://bit.ly/StoneVagas.