Downton Abbey terá segundo filme, com a volta do elenco original

A Focus Features confirmou que Downton Abbey terá um segundo filme. Segundo a Variety, o elenco original estará de volta para a nova produção, que tem estreia prevista para 22 de dezembro de 2021.

Além dos nomes já conhecidos, também foram confirmadas novidades no elenco, incluindo Hugh Dancy (Hannibal), Laura Haddock (Guardiões da Galáxia), Nathalie Baye (Prenda-Me se For Capaz) e Dominic West (The Wire).

Julian Fellowes, criador da série original, fará novamente o roteiro e Simon Curtis (Adeus, Christopher Robin) dirige o projeto.

Originalmente exibida entre 2010 e 2015, a série Downton Abbey acompanha o dia a dia de uma família aristocrata britânica no começo do século XX. O seriado teve 52 episódios divididos entre seis temporadas e ganhou mais de 20 prêmios, entre Emmys e Globos de Ouro.

O primeiro filme inspirado na série foi lançado em 2019.