Drone cai na cabeça de jovem durante show de Luan Santana

Uma mulher foi atingida na cabeça por um drone durante um show de Luan Santana na sexta-feira (29), em Campo Grande (MS). O equipamento ficou preso ao cabelo da jovem de 24 anos. Um vídeo divulgado nas redes sociais mostra a jovem com o drone preso, ao som de Meteoro da Paixão, sucesso do sertanejo.

A jovem contou ao Campo Grande News que se machucou e precisou cortar parte do cabelo. "Estou com dor no ouvido até hoje", disse ela, que preferiu não se identificar.

Alguém sabe se a mulher e o drone estão bem ? pic.twitter.com/CWeJiWjIqW — nog (@_joaonog) April 30, 2022

Ela ainda acrescentou que decidiu de última hora ir ao show e que a intervenção de um segurança foi essencial para evitar algo pior. "Ele pulou na hora e fez a hélice parar de rodar. Aí, pularam uns cinco em cima de mim e foram arrancando os meus cabelos. Nem lembro como tiraram o drone da minha cabeça".

O impacto foi forte e a jovem conta que ficou tonta e pensa em pocurar um médico caso não melhore.

Segundo a assessoria de Luan Santana, o drone não faz parte do show do cantor. A organização do evento apura o que aconteceu.