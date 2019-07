Duas crianças morrem após se afogarem na praia de Piatã

Quem estava no bairro de Piatã no final da tarde deste domingo (28) se assustou ao encontrar duas crianças mortas na areia da praia, na altura do supermercado Atakadão Atakarejo, na Avenida Octávio Mangabeira.

Segundo informações do Centro Integrado de Comunicação (Cicom) da Secretaria da Segurança Pública (SSP-BA), as crianças tinham 11 anos e morreram após se afogarem no mar, na tarde de domingo. Policiais militares foram acionados por volta das 18h e, ao chegarem ao local, já encontraram os corpos na areia.

Ainda de acordo com a Cicom, uma equipe do Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi encaminhada ao local para remover os corpos das vítimas. Após passarem por perícia no Instituto Médico Legal Nina Rodrigues (IMLNR), os corpos estão no local aguardando as famílias das vítimas para serem liberados.

Ainda não há informações detalhes sobre as circunstâncias do afogamento. Mas, na manhã desta segunda-feira (19), o delegado Nilton Tormes, titular da 12ª Delegacia (Itapuã), responsável pelo caso, afirmou ao CORREIO que os familiares das crianças podem ser responsabilizados pelas mortes caso seja constatada negligência.

"Ainda não sabemos a relação entre as crianças. Mas o primeiro questionamento que podemos fazer é: o que duas crianças estavam fazendo às 18h no mar revolto deste domingo? Eu tenho filho nessa idade e não deixaria. A Marinha anunciou que os ventos estavam fortes, que as ondas eram grandes e que não era para entrar. Se a gente perceber negligência, os familiares podem ser responsabilizados", afimou Tormes.