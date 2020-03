Duas empresas querem comprar o Fazendão; saiba quais são

A construtora baiana Sertenge e a mineira MRV são as duas empresas que fizeram proposta ao Bahia para compra do Fazendão, centro de treinamento que o clube deixou de utilizar em janeiro, localizado no bairro de Itinga, em Lauro de Freitas. Na avaliação feita pela Caixa, o valor do imóvel é de R$ 24 milhões (o pacote inclui um terreno anexo no Jardim das Margaridas), mas as propostas recebidas ficam um pouco abaixo disso. Em entrevista recente, o vice-presidente Vitor Ferraz disse - sem revelar as cifras - que as propostas estão na margem que a diretoria considera satisfatória. Para as construtoras, interessadas no terreno para fazer novos empreendimentos, os prédios do Fazendão gerarão custo com a demolição.

Assembleia x coronavírus

O Bahia convocou os sócios para a Assembleia Geral que decidirá sobre a venda do Fazendão no dia 4 de abril. No entanto, um decreto baixado pelo prefeito ACM Neto proibindo em Salvador a realização de eventos que reúnam mais de 500 pessoas, para evitar a disseminação do coronavírus Covid-19, certamente levará ao adiamento da Assembleia. O decreto tem início hoje e é válido por tempo indeterminado. A decisão afetará também os jogos da dupla Ba-Vi no Campeonato Baiano e Copa do Nordeste, que, se disputados, terão que ser com portões fechados. A Copa do Brasil já foi paralisada. Salvador registrou, até o momento, quatro casos do novo coronavírus.

Bahia rejeita proposta por Ramires

O Bahia recusou, recentemente, uma proposta do Athletico-PR pelo meia Ramires, que está emprestado ao Basel, da Suíça. O clube paranaense ofereceu 2 milhões de euros (R$ 10,5 milhões na cotação atual) pelo garoto de 19 anos, em quem tinha interesse para ocupar a lacuna deixada no elenco após a venda de Bruno Guimarães para o Lyon, da França. A diretoria tricolor considerou o valor baixo. No contrato com o Basel, válido até 30 de junho, o time europeu tem a opção de compra por 6 milhões de euros (R$ 27,2 milhões na época do empréstimo e R$ 31,4 milhões atualmente) e ela se torna obrigatória caso Ramires dispute 23 partidas na temporada - o que não irá acontecer, pois ele só atuou em duas partidas.

Campeão de 88 é pré-candidato a vereador

O ex-zagueiro João Marcelo, campeão brasileiro de 1988 pelo Bahia, lançou nas redes sociais sua pré-candidatura a vereador de Salvador. Ele se filiou, no final do ano passado, ao PSD. É a primeira tentativa de João Marcelo. Outro campeão brasileiro de 1988 pelo Bahia que vai tentar uma vaga na Câmara Municipal é Zé Carlos, que vai concorrer pelo PCdoB. Esta será a segunda tentativa dele, que na eleição de 2016 teve 1.239 votos e não foi eleito. Os dois seguem o caminho de Bobô (PCdoB), outro destaque daquela campanha da segunda estrela e que atualmente é deputado estadual.

Supercopa sub-18 com vagas abertas

Estão abertas as vagas para inscrição de times na Supercopa Unirb sub-18. O clube, que leva o nome da faculdade e no ano passado disputou a Série B do Baianão, convidou o experiente Carlos Anunciação, ex-coordenador da base de Bahia e Vitória, para a organização. O objetivo é mapear jovens talentos em Salvador, Feira, Alagoinhas e São Sebastião do Passé. Informações: 71 99111-4861 ou supercopa@unirb.edu.br.