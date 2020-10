Duas estações do metrô e a nova Rodoviária ficarão prontas até junho de 2022

A empregada doméstica Maria Aparecida dos Santos, 48 anos, mora em Águas Claras e trabalha no Campo Grande. Todos os dias a rotina dela é pegar um ônibus, depois o metrô, e mais um coletivo para chegar ao serviço. O desejo dela é poder abrir mão de uma dessas conduções e perder menos tempo no deslocamento. É para atender demandas como essa que o Governo do Estado disse estar construindo duas novas estações do metrô em Salvador.

Vistoria aconteceu no final da manhã (Foto: Paula Froes/ GOVBA)

Nesta segunda-feira (26), o governador Rui Costa esteve no canteiro de obras para verificar o andamento dos processos. Será construída uma estação nas imediações do Campinas de Pirajá e outra na entrada do bairro de Águas Claras. Os primeiros pilares já estão de pé, e a previsão de conclusão é para junho de 2022. Para Maria Aparecida será uma alívio.

“O metrô é um meio de transporte rápido, limpo e tem ar condicionado. Isso pode parecer bobagem, mas em uma cidade como a nossa, conseguir chegar ao trabalho sem estar suada é uma luta. Eu queria poder fazer o trajeto todo, da minha casa até meu trabalho, de metrô. Não dá, mas se eu consegui sair de águas Claras até a Lapa já ajuda bastante”, contou.

Rui contou que haverá um terminal de ônibus ao lado de cada estação (Foto: Paula Froes/ GOVBA)

O tramo três da Linha 1 do Metrô, como foi batizada essa obra, terá 4,66 quilômetros de extensão e está orçada em R$ 424,6 milhões. O governador Rui Costa disse que a nova rodoviária de Salvador e um terminal de transbordo serão construídos ao lado da estação de metrô de Águas Claras.

“A estação [de Campinas de Pirajá] via atender a população dessa região, conhecida como Brasilgás, integrando com o pessoal que vai para Pirajá. Ao lado da estação haverá também um terminal de ônibus para facilitar o embarque. A outra estação [Águas Claras] será construída ao lado da nova rodoviária e também terá um terminal. As obras devem começar em novembro. Será um terminal de ônibus, uma estação de metrô e a rodoviária, tudo na mesma região”, contou o governador.

As obras estão sendo executadas pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano do Estado (Sedur), entre os quilômetros 616 e 622 da BR-324. São cerca de 600 empregos gerados com essas construções. O titular da Sedur, Nelson Pelegrino, contou que a expectativa é de que o novo trecho transporte cerca de 80 mil passageiros em cada dia útil.

“As obras estão avançadas. Nossa previsão é de que em abril a via esteja praticamente concluída e a gente quer fazer a primeira viagem nesse período, e que a operação [para o público] comece a partir do meio do ano de 2022”, contou.

Atualmente, a CCR Metrô Bahia, concessionária responsável pelo sistema, opera duas linhas, com 33 quilômetros de extensão, 20 estações, oito terminais de integração com ônibus, frota de 40 trens, sendo cada um com quatro carros. O sistema, que emprega diretamente 1.500 colaboradores, transporta quase 400 mil passageiros por dia.