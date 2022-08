Duas jovens de 20 anos são mortas em Luís Eduardo Magalhães

Duas jovens de 20 anos foram mortas a tiros dentro de casa no último domingo (28) em Luís Eduardo Magalhães, no extremo oeste da Bahia. Greiciane Ferreira dos Santos e Mecia Rosendo Santos foram alvejadas no bairro Sol do Cerrado. A autoria e motivação estão sendo apuradas pela Polícia Civil.

Segundo o Serviço de Informações do Cicom (SIC), policiais militares da 85ª CIPM foram acionados para averiguar a denúncia de dois corpos no interior de um imóvel.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) confirmou que as vítimas não resistiram aos ferimentos. Foi acionado o Departamento de Polícia Técnica (DPT) para realização da perícia e remoção do corpo.

Ainda não há informações sobre a autoria e motivação do crime.