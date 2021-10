Duas mil cestas básicas são distribuídas para famílias de Candeias

A Acelen, futura proprietária da Refinaria Landulpho Alves (RLAM), entregou nesta terça-feira (19) 2000 cestas básicas e materiais de higiene para 667 famílias dos distritos de Mangabeira, Cedro, Boca da Mata e Posto Sanca, em Candeias, na Região Metropolitana de Salvador. A entrega foi feita em parceria com a prefeitura de Candeias.

Esta é a segunda de 9 entregas destinadas a ação de caráter emergencial nos municípios de Madre de Deus, Candeias e São Francisco do Conde, diz a empresa. Ao todo, serão doadas 6 mil cestas básicas e materiais de higiene, 3 cestas por família, ao longo de 3 meses, totalizando 2 mil para cada município.

A primeira entrega ocorreu no dia 1º de outubro, em Madre de Deus. Em Candeias, o critério utilizado para definição das famílias beneficiadas foi a inscrição atualizada no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) e renda per capita de até R$ 100.



O projeto é apoiado pela AVSI Brasil, organização brasileira sem fins lucrativos que está presente em 10 estados e o Distrito Federal, com o intuito de contribuir na melhoria das condições de vida de pessoas que vivem em situações de vulnerabilidade ou emergência humanitária.