Duas novas unidades de saúde são inauguradas em Periperi

Uma multidão se reuniu na rua Dom Pedro II, em Periperi, no Subúrbio Ferroviário de Salvador, para assistir a inauguração do novo Centros de Saúde (CS) e de Especialidades Odontológicas (CEO) do bairro, nesta quarta-feira (30). A entrega foi um presente pelo aniversário da cidade e marcou também a despedida do secretário municipal de Saúde, Léo Prates, que deixou a pasta sob a responsabilidade do subsecretário, Décio Martins.

A construção de um novo posto de saúde era uma reivindicação da comunidade, por isso, diversas lideranças compareceram para acompanhar a cerimônia. O espaço ficou lotado, e um homem levou até um megafone para gritar palavras de ordem no evento. O prefeito Bruno Reis destacou o avanço na cobertura do Município.

“Com a entrega dessa unidade nós passamos de 80% da cobertura de atenção básica no Subúrbio. Quando o ex-prefeito [ACM Neto], a nossa equipe, quando chegamos a prefeitura essa região carecia muito. Tinha uma UPA [Unidade de Pronto Atendimento] que mal funcionava, hoje são duas, e tinha apenas 18% de cobertura”, disse.

O investimento foi de cerca de R$ 1,3 milhão, com recursos da prefeitura. O Centro de Saúde Periperi e o Centro de Especialidades Odontológicas têm uma equipe multiprofissional composta por médico clínico, ginecologista, pediatra, enfermeiro, odontólogo, nutricionista, assistente social, técnico de enfermagem, auxiliar e técnico de saúde bucal. A capacidade é para 800 atendimentos por dia.

As unidades oferecem programas de acompanhamento e prevenção a exemplo de pré-natal, hipertensão, diabetes, controle da tuberculose, hanseníase e doença falciforme. Os cidadãos terão acesso ainda aos serviços de vacinação, coleta de material para exames laboratoriais, curativo, dispensação de medicamentos e marcação de consultas e exames ofertados em outras unidades municipais.

Despedida

A inauguração das duas unidades marcou o fim da gestão de Léo Prates, que deixou o comando da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), nesta quarta-feira, para concorrer às eleições, em outubro. Ele estava no cargo desde 2019 e vai disputar uma vaga no Congresso, como deputado federal. Atualmente, Léo é deputado estadual e retornará ao cargo, na Assembleia Legislativa da Bahia, até o resultado do pleito.

Prates foi ovacionado por servidores e lideranças comunitárias, se emocionou ao lembrar os esforços feitos durante a pandemia e citou a família em um discurso sobre perseverança. “Quero homenagear a minha equipe, em especial as mulheres que foram uma inspiração pra mim. Minha filha gosta de uma música de Lady Gaga que diz que ‘a parte de mim que é você nunca irá morrer’. Obrigado Salvador, amo todos vocês”, disse.

Bruno Reis fez elogios ao secretário, e contou que o subsecretário, Décio Martins, vai assumir o comando da pasta. “Nós agradecemos o trabalho que Léo realizou, especialmente no enfrentamento à pandemia. A cidade agradece toda a dedicação, empenho e amor. Ele dedicou sua vida para salvar milhares de vidas. Agora, ele vai para um novo desafio. Décio vinha trabalhando com ele esse tempo todo, como subsecretário foi se preparando e é quem vai dar continuidade ao trabalho”, afirmou.

Já o subsecretário Décio Martins agradeceu a confiança e disse estar empolgado. “Não é um desafio fácil, nós temos muitos problemas na saúde, mas temos a coragem necessária para enfrentá-los”, afirmou.

Balanço

Segundo a prefeitura, a região do Distrito Sanitário do Subúrbio Ferroviário possui atualmente a cobertura de atenção primária à saúde de 79,8%. Além dos Centros de Saúde e de Especialidades Odontológicas de Periperi, há mais 29 equipamentos de saúde distribuídos entre Unidades de Saúde da Família (USF) e Unidades Básicas de Saúde (UBS). Já Salvador também avançou muito na cobertura da atenção primária nos últimos anos. De 2012 a 2021 este índice saltou de 18,6% para aproximadamente 56% este ano.