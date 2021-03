Duas pessoas ficam feridas após imóvel desabar em Pau da Lima

Duas pessoas ficaram feridas após um imóvel desabar no bairro de Pau da Lima, na noite dessa quarta-feira (10). O incidente aconteceu na 2ª Travessa Jandaíra, por volta das 22h50.

Segundo as primeiras informações, o desabamento foi provocado pelo vazamento de um botijão de gás, que causou uma explosão. As duas pessoas que moravam no imóvel, de dois andares, foram socorridas por vizinhos, de acordo com o Corpo de Bombeiros.

A área foi isolada por uma equipe da Defesa Civil, que já fez uma vistoria no local. A estrutura que restou do imóvel deve ser demolida pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo (Sedur), segundo a Codesal.