Duas pessoas ficam feridas após serem atropeladas em Fazenda Grande II

Dois homens ficaram feridos ao serem atropelados por um Ford Fiesta Street na manhã desta sexta-feira (25), no bairro da Fazenda Grande II, em Salvador. Segundo a Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador), o motorista estava com sinais de embriaguez.

As vítimas receberam os primeiros socorros no local por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), informou a Polícia Militar. Um dos feridos foi levado para o Hospital Geral do Estado (HGE) e outro encaminhado para a UPA São Cristóvão. Não se sabe qual é o estado de saúde das vítimas

O acidente ocorreu por volta das 8h na rua Edmilson Teixeira. O condutor, que não foi identificado, foi detido e apresentado à 11ª delegacia.