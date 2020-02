Duas pessoas morrem e 16 estão desaparecidas após naufrágio no Amapá

Um navio de médio porte naufragou na madrugada deste sábado (29) no Amapá. Segundo a Marinha do Brasil, o comandante do Anna Karoline 3 contou que havia ventos fortes na hora do acidente. Muitos passageiros caíram na água. Até por volta de meio dia, duas pessoas morreram e outras 16 estavam desaparecidas, segundo o Corpo de Bombeiros. Já a Marinha confirma apenas uma morte, diz o G1.

Uma operação de resgate foi montada no local do naufrágio, com apoio de um helicóptero, um avião do Grupamento Tático Aéreo (GTA), unidade de resgate do governo do estado, e outras embarcações.

As causas do naufrágio ainda são investigadas.

Não se sabe exatamente quantas pessoas viajavam na embarcação - a estimativa é de que o número esteja entre 60 e 70. Os desaparecidos estão sendo contabilizados com ajuda das famílias.

O navio saiu por volta das 18h da sexta de um porto de Santana, a 17 km de Macapá, seguindo para Santarém, no Pará. Às 5h, o comandante da embarcação acionou o socorro, quando o navio passava perto da Ilha de Aruãs.

A Marinha informou que foi instaurado um inquérito para apurar as causas, circunstâncias e responsabilidades do acidente.