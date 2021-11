Duas pessoas morrem em Itaberaba após serem arrastadas por água da chuva

A chuva registrada no último sábado (27), na cidade de Itaberaba, a 280 quilômetros de Salvador, deixou dois mortos e famílias desabrigadas no município. A prefeitura ainda não contabilizou a quantidade de famílias desabrigadas. A região ainda está sob alerta laranja de chuvas intensas e ventos fortes, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. Segundo informações da prefeitura, o volume registrado de chuva foi de 130mm.

Segundo a prefeitura, testemunhas relataram que a água invadiu casas na Travessa João Aguiar e Silva, no bairro Barro Vermelho. Ao sair para buscar ajuda, uma laje desabou e Iara Carneiro Silva, de aproximadamente 40 anos, foi levada pelas águas. Um vizinho, identificado como Antônio Martins Silva de Santana, de 45 anos, tentou socorrê-la, mas, devido a correnteza, ambos foram arrastados por um rio de lama e detritos.

Iara Carneiro era servidora pública e trabalhava na educação do município, o homem que tentou ajudar, Antônio Martins, era pedreiro. A Polícia Militar isolou o local, que ainda oferece risco de desabamento. As famílias desabrigadas foram encaminhadas para pousadas locais, porque o Ginásio Municipal também está alagado.

Segundo a prefeitura, a Secretaria de Ação Social e a de Infraestrutura, estão nas ruas fazendo o levantamento dos casos graves e realizando ações de emergências. A Superintendência de Proteção e Defesa Civil do estado já está no local para tomar as devidas providências. Uma nota de pesar pelos falecimentos foi divulgada nas redes sociais da prefeitura.

A Defesa Civil em reunião em Itaberaba (Foto: Divulgação)

No dia 11 de novembro, o município já tinha decretado situação de emergência por conta das fortes chuvas. Na ocasião, Itaberaba registrou em apenas dois dias, o volume de 300 milímetros, quantidade que era esperada para todo o mês. O temporal levou muros, árvores, alagou casas e, como desta vez, também desabrigou famílias.

*Com orientação da chefe de reportagem Perla Ribeiro