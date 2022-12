Duas pessoas são baleadas em shopping de Ilhéus

Duas pessoas foram baleadas em um shopping no centro da cidade de Ilhéus, no sul da Bahia, na tarde da quinta-feira (1º). Dois homens foram presos.

De acordo com a Polícia Civil, o caso foi de uma tentativa de homicídio. Um dos atingidos seria o alvo dos criminosos.

Eles foram detidos na Avenida Almirante Aurelino Linhares, no centro de Ilhéus e apresentados na delegacia, segundo a Polícia Militar. Com eles, foi apreendido um revólver calibre .38 com duas munições deflagradas e outras quatro intactas.

Os feridos foram socorridos por agentes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Não há informação sobre o estado de saúde deles.

A equipe do 1ª DT / Ilhéus investigará a motivação do crime está sendo apurada e os autores seguem presos à disposição do Poder Judiciário.