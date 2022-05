Duas pessoas são sequestradas e mortas a tiros na Liberdade

Duas pessoas foram mortas a tiros no bairro da Liberdade na madrugada desta sexta-feira (6). Segundo informações da Polícia Civil, os corpos foram localizados na madrugada na Rua 7 de Abril.

As vítimas foram identificadas como Renan Lima de Carvalho, 22 anos, e de Fabiana dos Santos Sousa, 21. De acordo com informações preliminares, cerca de uma dezena de homens sequestraram as vítimas e as levaram para o local do crime.

Policiais da 37ªCIPM foram até o local, isolaram a área e acionaram o Departamento de Polícia Técnica (DPT), para remoção dos corpos e realização de perícia.

Buscas foram feitas na região, mas nenhum suspeito foi localizado.



As guias de remoção e de perícia foram expedidas. Autoria e motivação do crime são apuradas pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).