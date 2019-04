Dublador de Timão, do filme O Rei Leão, morre aos 69 anos

O dublador Pedro de Saint Germain, mais conhecido como Pedro Lopes, que fez a voz de Timão, de O Rei Leão, morreu nesta quarta-feira, 24, aos 69 anos. Por meio de uma publicação no Facebook, o Instituto Artístico Brasileiro confirmou a morte do artista, que também era cantor e terapeuta holístico.

(Foto: Reprodução)

"A equipe IAB lamenta informar o falecimento do dublador Pedro de Saint Germain, aos 69 anos. Também conhecido como Pedro Lopes, ele ganhou fama ao dar voz a personagens como Timão (O Rei Leão), LeFou (A Bela e a Fera) e Clopin Trouillefou (O Corcunda de Notre-Dame). Ele começou a dublar em 1971, se aposentando em 2013. Outros trabalhos incluem A Dama e o Vagabundo, Lilo & Stitch, Pocahontas e Aladdin. Nossos pensamentos para seus familiares, amigos e admiradores", informou a nota.

Em entrevista ao canal no YouTube Arthur Votucity, publicada em outubro de 2012, Lopes explicou como surgiu a oportunidade de dublar o personagem Timão. "Na verdade, eu sou cantor. Trabalhei na TV Globo por muitos anos e fiquei conhecendo pessoas que trabalhavam com dublagem. E esses diretores nos levaram para dentro dos estúdios para fazer a parte cantada (do filme), porque não é todo ator que canta", disse.

"Fizeram teste com muitos atores, até com mais experiência do que eu - até então eu não tinha falado, só tinha cantado -, e o meu teste foi aprovado, para minha alegria e para minha surpresa", contou o dublador. Lopes comentou que cantou por muitos anos em produções do estúdio Herbert Richers, tendo feito "muita coisa da Disney".