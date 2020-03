Dupla Ba-Vi posta passatempos para entreter torcedores em casa

Principais clubes do estado, Bahia e Vitória estão incentivando os torcedores a permancerem em isolamento em casa com o objetivo de combater o contágio do novo coronavírus. Para entreter tricolores e rubro-negros, os clubes passaram a disponibilizar nos últimos dias passatempos e jogos nas redes sociais.

Depois de convocarem os rubro-negros a montarem o próprio time com uma seleção de ídolos que passaram pela Toca do Leão, o Vitória lançou no Twitter, nesta sexta-feira (20), a seguinte enquete? Qual foi o gol mais bonito da temporada até então? Há opções de tentos assinalados por Vico, Alisson, Guilherme Rend, Thiago Carleto e Nickson.

O Bahia começou o entretenimento com um caça-palavras. Depois, visando o público infantil, disponibilizou desenhos para colorir. A postagem mais recente, feita no final da manhã desta sexta-feira foi uma brincadeira para descobrir onde a bola estava em imagens de jogadores do clube.