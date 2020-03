Dupla de reforços do Vitória tem nomes publicados no BID

O Vitória está com sua atividades completamente paralisadas desde a última terça-feira (17). Contudo, a atividade nos bastidores do clube segue a pleno vapor. O rubro-negro já anunciou a interrupção do time sub-23 para conter gastos, decisão que teve como consequência a demissão do técnico Agnaldo Liz após sete partidas.

A novidade desta sexta-feira (20), no entanto, foi positiva. O goleiro César e o lateral direito Léo tiveram os nomes publicados no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e já podem atuar com a camisa do Leão.

Léo e César estão regularizados (Foto: CBF/Reprodução)

O problema é que por conta da paralisação decorrente do novo coronavírus os dois ainda não sabem quando poderão sequer treinar com seus novos companheiros. Revelado pelo Vitória, Léo defendeu o Avaí no ano passado e estava na Toca do Leão para se recuperar de uma lesão. César, por sua vez, chega por empréstimo do Coritiba.

Os reforços

Se o bom filho à casa torna, o lateral direito Léo é um deles. Aos 28 anos, ele está de volta ao Vitória, clube que o revelou em 2010. Léo assinará contrato até o fim da temporada.

O jogador já estava treinando na Toca no Leão nos últimos dias para manter a forma física, pois estava sem clube desde que deixou o Avaí, em dezembro do ano passado. O currículo inclui também Athletico-PR, Flamengo, Internacional, Coritiba e Fluminense.

A lateral direita é uma das poucas posições onde o técnico Geninho não tem um titular absoluto. O treinador revezou entre Jonathan Bocão e Van nas partidas recentes.

Léo defendeu o Vitória profissionalmente de 2010 a 2013, tendo sido campeão baiano no primeiro ano. Também foi campeão estadual paranaense, duas vezes, gaúcho e carioca.

Mais um goleiro

O gol tem sido um problema para o Vitória em 2020 por um motivo diferente dos últimos anos, quando o problema era notoriamente técnico.

Desta vez, o imbróglio é físico. Titular da posição, Martín Rodríguez sofreu uma lesão no Ligamento Cruzado Anterior (LCA) e fica de fora até a Série B. Ronaldo assumiu, tomou conta do recado e... lesionou também. Ele sofreu uma contusão na coxa.

César chega para suprir essa ausência, mas, com a parada, terá de disputar posição com o prata da casa rubro-negro, que deve voltar até que os campeonatos sejam retomados.