Dupla é condenada a prisão após matar mulher e ferir a filha com ácido em Salvador

Um homem e uma mulher foram condenados à prisão pelo assassinato de Cássia Ribeiro da Conceição, atacada com ácido no bairro de Sussuarana, em Salvador. Na ação, a filha de Cássia, de oito anos, também ficou ferida.

Carlos Antônio de Araújo Santos e Vera Lúcia de Jesus Lima foram condenados, durante sessão do Tribunal do Júri realizada na quarta-feira (13), a 23 anos e quatro meses e 16 anos e dois meses de prisão, respectivamente, por homicídio e lesão corporal. A acusação foi sustentada pelo promotor de Justiça Ariomar Figueredo.

O homem teve a pena aumentada pela qualificadora de feminicídio - quando o crime é cometido em razão da vítima ser do sexo feminino.

Os crimes ocorreram em fevereiro de 2020 quando os réus atiraram uma substância contendo ácido nas vítimas. Carlos Antônio, que tinha um relacionamento de cerca de quatro anos com Cássia, teria atraído ela e a filha para uma emboscada e cometido os crimes com o auxílio de Vera Lúcia. A motivação, segundo o promotor de Justiça, foi para evitar de pagar uma dívida que tinha com Cássia.

Relembre o caso

Uma mulher morreu após sofrer ataque com ácido no bairro de Sussuarana na madrugada deste domingo (16). Cássia Ribeiro da Conceição, 39 anos, sofreu queimaduras nos membros superiores e chegou a ser socorrida ao Hospital Geral do Estado do Estado (HGE), mas não resistiu.

O crime aconteceu na Rua Raul Gil, por volta das 22h. De acordo com parentes de Cássia, ouvidos pela polícia ainda no hospital, o ataque foi praticado por uma mulher, cujo nome não foi informado. Ela se aproximou de Cássia e sem motivos aparente jogou ácido.

Cassia foi socorrida por populares ao HGE. Na unidade, o caso foi registrado no posto da Polícia Civil como tentativa de homicídio pela delegada Francineide Moura, por volta das 02h45. No entanto, pouco depois das 04h o óbito foi constato pelo médico Renan Coutinho.