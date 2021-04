Dupla é presa acusada de matar homem com picareta e enterrar corpo na Bahia

Dois homens foram presos nesta segunda-feira (19) acusados de matar Ricardo Luiz Bispo da Silva em Senhor do Bonfim, no norte da Bahia. Os suspeitos foram presos por policiais da delegacia de Senhor do Bonfim e da 19ª Coordenadoria de Polícia do Interior (Coorpin). Uma picareta e uma faca que teriam sido usadas no crime foram apreendidas.

O crime aconteceu no último dia 1º, na casa de um dos suspeitos. Ricardo Luiz passou o dia no local bebendo com a dupla. Por volta das 19h, diz a polícia, houve um desentendimento quando o celular da vítima foi furtado e ele percebeu. Um dos acusados teria então segurado a vítima, enquanto o outro o matou usando a picareta e a faca. O corpo de Ricardo foi enterrado no quintal da própria casa do suspeito onde o crime ocorreu, com uma bananeira sendo plantada por cima para disfarçar.

Na madrugada de 11 de abril, os dois desenterraram o corpo de Ricardo, colocaram em um carrinho de mão e enterraram em cova rasa no fim da rua Carrapichel. As pernas ficaram para fora da cova, o que fez com que no mesmo dia, pela manhã, o cadáver fosse descoberto por populares, dando início à investigação do homicídio.