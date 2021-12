Dupla é presa após matar um homem a facadas em Candeias

Dois suspeitos de atacar um homem com golpes de faca, na noite de quinta-feira (16), próximo do Centro de Abastecimento de Candeias, foram presos por equipes da 20ª Delegacia Territorial (DT) e da 10ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) horas após o crime. A vítima acabou falecendo.

A dupla foi autuada em flagrante por homicídio, com base nas investigações iniciadas assim que os policiais tiveram conhecimento dos fatos. Os suspeitos deverão ser apresentados na audiência de custódia, do Tribunal de Justiça.

O titular da 20ª DT/Candeias, delegado Vítor Eça Andrade, afirmou que já finalizou o depoimento de um dos presos e seguirá com a oitiva do segundo envolvido.

As diligências seguem com o intuito de coletar mais detalhes do caso.