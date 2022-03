Dupla é presa com 200 porções de drogas na orla de Camaçari

Dois homens que realizavam tráfico de drogas na orla Camaçari foram capturados com os entorpecentes e outros materiais ilícitos, na quarta-feira (2), pela 59ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Vilas de Abrantes).

De acordo com o subcomandante da unidade, capitão Hebert Elder Figueiredo, as capturas ocorreram na localidade de Areias. "Essa é uma área que sempre reforçamos as rondas, pois sabemos que há casos de tráfico de drogas", disse o oficial.

Com a dupla as guarnições apreenderam duas mochilas com 155 trouxas de maconha, meio tablete da mesma droga, 20 pedras de crack, 36 porções de cocaína, dois rádios comunicadores, duas balanças, folhas com anotações do tráfico, embalagens para armazenar entorpecentes.

Os materiais e os homens foram apresentados na 26ª Delegacia Territorial de Vilas de Abrantes.