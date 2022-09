Dupla é presa furtando mais de 500 metros de cabos em Salvador

Dois homens foram presos em flagrante por policiais da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR), na terça-feira (13), furtando fios de cobre em via pública, na Avenida Gal Costa, em Salvador.



A dupla foi autuada por furto qualificado. “Estávamos em diligências na localidade, quando identificamos os dois com mais de 500 metros de cabos, ferramentas e uniformes de uma empresa de telefonia, possivelmente utilizados para disfarce e não chamar atenção das autoridades policiais”, explicou o titular da DRFR, delegado Marcelo Novo.



Os dois foram encaminhados para a unidade policial, passaram por exames de corpo de delito no Departamento de Polícia Técnica (DPT) e seguem custodiados à disposição do Poder Judiciário.