Dupla que realizava assaltos é presa com dois carros roubados em Lauro de Freitas

Dois homens que realizavam assaltos no bairro de Vida Nova, no município de Lauro de Freitas, foram presos, na noite da última terça-feira (1). Com eles foram apreendidos uma arma de fogo e dois veículos roubados. O flagrante foi realizado por policiais 52ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/Lauro de Freitas), que realizavam rondas ostensivas na avenida Santos Dumont quando, por volta das 21h20, foram informados que dois indivíduos, em posse de arma de fogo, que estavam a bordo de um Fiat Pálio de cor prata, haviam tomado de assalto um Hyundai Hb20 preto no Terminal Turístico de Portão.

De posse das informações referentes às características do automóvel subtraído e do utilizado para a prática do ato, os militares intensificaram as buscas, quando os identificaram. Foi dada ordem de parada aos carros, que fugiram e foram interceptados na rua Maria de Lourdes, no bairro de Vida Nova, e os dois suspeitos imediatamente detidos. Com eles, foram apreendidos um revólver calibre 38 e os dois veículos.

Após consulta ao sistema, foi constatado que o Fiat Pálio, que estava com placa clonada, também havia sido roubado e estava com restrição de roubo. As vítimas foram localizadas e encaminhadas, juntamente com os suspeitos presos e o material apreendido, às unidades especializadas da Polícia Civil para o registro da ocorrência e onde foi verificado que um dos indivíduos detidos possuía mandado de prisão em aberto por roubo à mão armada.