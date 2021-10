Durante oito horas, idosa de 93 anos é velada viva no Mato Grosso

O velório de Carolina Lopes de Almeida, de 93 anos, foi interrompido após algumas pessoas desconfiarem que o seu corpo estava quente. Um médico foi chamado e ele constatou, após 8 horas de velório, que a idosa estava viva. O caso aconteceu na última sexta-feira (08), em Guiratinga (MT).



A idosa chegou a ser encaminhada para o Hospital Oswaldo Cruz, unidade de saúde do município, mas acabou falecendo ao chegar ao local.



Carolina teve um novo velório e foi enterrada no sábado (09).



De acordo com o g1, os familiares ficaram muito abalados com o ocorrido e não deram mais detalhes sobre o caso. O hospital onde a senhora foi constatada como morta pela primeira vez afirmou que não vai se pronunciar. A causa da morte não foi divulgada.