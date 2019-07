Durante show no Tomorrowland, Alok releva que será pai pela primeira vez

Foto: Reprodução/Instagram

Alok será papai. Enquanto se apresentava no festival Tomorrowland nesta sexta-feira (19), na Bélgica, o DJ anunciou que terá seu primeiro filho com a sua esposa Romana Novais.

Após pausa entre as músicas, o mestre de cerimônias do evento afirmou: “Um anúncio maravilhoso agora, Brasil, escutem! Este jovem homem vai ser papai. Por favor, façam barulho para o papai Alok!”.

Romana está grávida de quatro meses. No início de 2018 ela também entrou em gestação, mas acabou perdendo o bebê após dois meses. Os futuros papais esperam que agora a sorte seja diferente.

Alok e Romana se casaram em janeiro deste ano, ao nascer do sol e aos pés do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro. Meses depois, em abril, eles renovaram os votos em Bali, na Indonésia.