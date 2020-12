Durval Lelys compõe homenagem emocionante para Eduardo Galvão; ouça

Amigo pessoal do ator Eduardo Galvão, que morreu na segunda-feira vítima da covid-19, o cantor e compositor Durval Lelys foi um dos mais abalados com a perda. Sempre presente no Carnaval de Salvador ou nas principais micaretas Brasil afora, primeiro com o Asa de Águia, depois com Durval Lelys na carreira solo, Eduardo era um querido por todos. Sempre ao lado de sua amiga, a promoter Gis de Oliveira, que também ficou muito abalada. Como não pode se despedir pessoalmente do amigo, Durval compôs uma música em sua homenagem, que publicamos a letra em primeira mão.

Meu coração vai te acompanhando

E por onde for traz a doce lembrança

Da nossa amizade tão verdadeira

Que foi construida com muito amor

Vai meu amigo

Embaixador

O Asa te adora

Receba essa flor

De quem te ama

Respeita e venera

Obrigado por tudo

Que você nos deu

O Asa de Águia jamais te esquecerá

Por onde for estaremos contigo

Quem sabe é Deus e nos mostra o caminho

Que seguiremos até o final

Sem saber onde tudo vai dar

Mas saiba que valeu





Tem baiano no álbum da cantora Marietta, filha de Guilherme Arantes

Produzido por Lucas Martins, a cantora e compositora Marietta, filha de Guilherme Arantes, lança em todas as plataformas digitais seu segundo álbum: Analógica. “Esse álbum fala sobre essência, reunindo grande parte dos meus questionamentos em relação ao mundo atual. Trago pro ambiente simbólico-sutil-simplificado uma visão única e irônica onde inconsciente e mistério afloram. O supérfluo e o excesso nos fazem voltar ao que é essencial, onde a busca pela liberdade de ser e de amar extrapola bitmaps, números e convenções robóticas”, comenta a artista. Lançado pela Ori Records, Analógica conta com as participações especiais de Jorge Dubman (Dr. Drumah), Russo Passapusso, MC All Ice, Ualê Figura e Guilherme Arantes. Assinando a mixagem, Kiddid (Nova Iorque, EUA). Na masterização, Didier (França).





Versão revista e ampliada do filme Axé: Canto do Povo de um Lugar

Era para ser em 2020, quando a cena Axé comemora 35 anos. Mas a terrível pandemia do covid-19 mudou os planos do diretor Chico Kertész em lançar a uma nova versão, revista e ampliada, do seu belo documentário: Axé: Canto do Povo de um Lugar. Em conversa com a coluna, Chico revelou que tem mais de quatro horas de material gravado e inédito, que não foi possível aproveitar na primeira versão. Ele também pretende corrigir alguns “buracos” que percebeu depois do trabalho pronto. Se tudo der certo, espera lançar antes dos 40 anos do surgimento da axé music, em 2025. Exibido nos cinemas e depois na Netiflix, Axé: Canto do Povo de um Lugar é um retrato dessa cena que surgiu dos movimentos de rua e dos blocos afros da Bahia para ganhar o Brasil e o mundo, a ponto de encantar nomes como Paul Simon, Michael Jackson e Spike Lee, entre outros.





Jimmy Page na Chapada

O livro Jimmy Page no Brasil, a ser lançado pelo jornalista e escritor Leandro Souto Maior, vai destacar a passagem do lendário guitarrista britânico Jimmy Page, integrante do Led Zeppelin, que morou em Lençóis, na Chapada Diamantina, por mais de uma década com sua ex-mulher Jimena Gómez, onde teve dois filhos biológicos e uma adotiva. A obra chega ao público por meio da editora Garota FM Books, com previsão de pré-venda para este mês de dezembro.





TUM-TUM-TUM*

1 O cantor e compositor Targino Gondim mais uma vez estará presente na festa do Dia Nacional do Forró, que acontece todo 13 de dezembro em Exu (Pernambuco) em homenagem ao nascimento de Luiz Gonzaga. A partir das 14h, ele fará a live show Canções de Luiz, direto da casa do Rei. Se estivesse vivo, Gonzagão estaria completando 108 anos.

2 A terceira atração do TOCA! na Mão, série de programas que mistura show com entrevista, num produto feito para ser fruído em vídeo, é a artista feirense Rachel Reis. A estreia de seu episódio será neste sábado, 12 de dezembro. O material entra no ar ao meio-dia, no canal de YouTube do TOCA! Salvador (www. youtube.com/tocasalvador).

3 O Dia Nacional do Forró também será comemorado em Salvador. O Centro Universitário Unisba irá realizar no domingo atividades online . O jornalista e pesquisador Carlos Leal, idealizador e organizador do evento, bate-papo no Instagram (@unisbaoficial) com as cantoras Alexandra Nicolas e Amorosa e o cantor, compositor e declamador Santana O Cantador.