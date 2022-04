Durval Lélys leva seu Bloquinho para Lisboa, em maio

Durval Lelys (Foto: Divulgação)





O cantor e compositor Durval Lélys surfa nessa boa volta da cena axé e vai encarar um novo projeto. Dia 28 de maio ele segue para Portugal para a realização da festa O Bloquinho. O evento acontece no Tamariz Summer Club em Lisboa, mesmo espaço onde o também cantor e compositor Saulo se apresentará em junho, durante excursão que fará pela Europa. Esse evento leva a assinatura de Pedro Neto, um dos bambambãs do Fortal, que está investindo bastante em solo português. Por falar no Fortal, o Carnaval fora de época retorna depois de dois anos, devido a pandemia do covid e vai ser realizado de 21 a 24 de julho na Cidade Fortaleza, na capital cearense.





Gilberto Gil (Foto: Rita Carmo - Divulgação)

Gilberto Gil faz show para os 25 anos do Sindsefaz

O Sindicato dos Servidores da Fazenda do Estado da Bahia (Sindsefaz) fará a comemoração dos 25 anos da entidade com um show do cantor, compositor e imortal Gilberto Gil, na Concha Acústica do TCA, no dia 30 de abril, em evento das 17h às 22h. O show será só para os funcionários e convidados. Antes, dia 29, às 19h, na mesma Concha, o cantor apresentará o mesmo show Gil In Concert, reunindo o artista com os filhos Bem Gil e José Gil, e os netos João Gil e Flor Gi. Os ingressos já foram todos vendidos.

Jorge Alfredo (Foto: Divulgação)

Série de TV vai mostrar uma Bahia ainda desconhecida

Territórios Bahia é o nome da série de TV em 27 episódios de 26 minutos cada, dirigida pelo cineasta, cantor e compositor Jorge Alfredo. Serão mapeados 27 territórios de identidade, mostrando uma Bahia ainda desconhecida para muitos. Já foram feitas quatro viagens, em 10 semanas, com 13.775 km rodados. Além disso, ele já ficou cinco semanas no estúdio da Truque, editando o material.

Estão sendo pré-produzidas mais duas viagens, até o final de maio, e mais uma semana de estúdio para iniciar a montagem e finalização com trilha original. Territórios Bahia venceu um edital da Ancine e terá veiculação pela TVE/Bahia. “Mas meu maior sonho é tornar acessível, principalmente para as escolas e universidades, esse material que tem a intenção de abrir mais um caminho para o conhecimento e revelar muitos talentos”, revelou Jorge Alfredo em conversa com a coluna.





Feijoada em Feira de Santana

A Feijoada Noite e Dia 2022, considerada um dos melhores evento pré-micareta de Feira de Santana, acontecerá no dia 23 de abril, no Espaço Seg, na Av. Nóide Cerqueira, com shows de Saulo Fernandes, Pagodart, Willian Dicastro, Quintal de Tia Carla e Igor Rei da Farra. A feijoada é uma realização do Jornal Noite e Dia e Ongaratto Eventos.





TUM-TUM-TUM*





1 O duo formado pela flautista Morgana Moreno e o violonista Marcelo Rosário se apresenta na cidade de Porto Seguro, no domingo, às 17h, no Centro de Atividades do Sesc. E no dia 29 eles se apresentam com o violonista cearense Cainã Cavalcante, que toca pela primeira vez em Salvador, às 20h, no Teatro Sesi Rio Vermelho. Os ingressos custam R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia).

2 O cantor e compositor mineiro Flávio Venturini se apresenta no dia 18 de junho, às 21h, na Sala Principal do Teatro Castro Alves, com seu novo projeto, um show que aborda suas várias vertentes como artista e traz seu mais recente disco, Paisagens Sonoras Vol 1. Os ingressos custam R$ 160/R$ 80 (filas A a W), R$ 130/R$ 65 (X a Z6) e R$ 100/R$ 50 (Z7 a Z11) e já estão à venda na bilheteria do teatro e no Sympla.

3 O Pagodão Elétriko será realizado dia 12 de junho no Wet Salvador, a partir das 12h e sem hora para acabar. Na programação já estão confirmados os shows das bandas Psirico, Pagodart, La Fúria, O Kanalha, Robyssão, 7Kssio e O Polêmico. Em breve, mais atrações serão divulgadas. Mais informações no site www.guicheweb.com.br.