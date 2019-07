Durval Lelys também é Número 1

Durval Lelys estará no Réveillon de Itacaré

(Foto: Divulgação)

O cantor e compositor Durval Lelys, ex-vocalista e líder da banda Asa de Águia, se junta a nomes como Kevinho, Ivete Sangalo, Jorge & Mateus, Alok, entre outros da cena eletrônica, à temporada de fim de ano em Itacaré, no sul da Bahia, palco de um dos maiores Réveillons do Brasil em 2019. Batizado de Réveillon Nº1, o evento está movimentando foliões em todo o Brasil. A música eletrônica estará representada, além de Alok, pelos DJs Zeh Pretim, Sunroi, Dre Guazzeli, Aline Rocha e BlackOut, além do duo ON’a BEAT e do trio Rooftime. O evento será realizado de 28 de dezembro a 2 de janeiro, com produção, curadoria artística e criação do projeto assinado pela Samba, uma das agências da Holding Clube.

Pimenta na folia

Os cantores Rafa e Pipo Marques, que mais uma vez estarão no Fortal, que começa hoje, em Fortaleza, aproveitam a festa para lançar a música nova de trabalho, batizada de Pimenta Malagueta. A canção será apresentada oficialmente na terceira volta do bloco Vumbora, na primeira noite de evento, mas já foi testada com sucesso em outros locais como Natal (RN) e, no último fim de semana, em Brasília (DF), na estreia da dupla no disputado festival Na Praia na capital federal. Na sexta-feira (26), a música estará disponível nas principais plataformas digitais e antecipa as altas temperaturas que devem guiar o próximo Verão dos rapazes. Que prometem ser quente.

Para fechar o palco do Salvador Fest 2019

O Salvador Fest anuncia mais quatro atrações que irão compor a grade do Palco Salvador, dia 15 de setembro, no Parque de Exposições. Nomes como Lambasaia, Psirico, Tayrone e Wesley Safadão se juntam aos demais artistas já confirmados anteriormente, como Marília Mendonça, Ivete Sangalo, Léo Santana, Dilsinho, Harmonia, Zé Neto & Cristiano e Parangolé e completam a grade de atrações da edição 2019. Só para lembrar que outra novidade do Salvador Fest é a volta do palco pagodão, muito aguardado pela turma da suingueira. Com shows de grandes bandas e artistas, a exemplo de Igor Kannário, La Fúria, O Poeta, Robyssão, Iago Danadinho e muito mais. Assina o evento a Salvador Produções.

Luciana Melo

A cantora Luciana Melo comemora seus 35 anos de carreira em Salvador. O show acontece no dia 3 de agosto, a partir das 21h30, no Teatro Sesc Casa do Comércio. No repertório, hits como Assim que Se Faz e Simples Desejo, entre outros.

TUM-TUM-TUM*

1 - Ju Moraes leva seu show Samba Reggae e Outras Vibes, para o palco do Armazém Hall, nessa sexta-feira. No repertório, músicas autorais, canções que fizeram parte de seus álbuns anteriores e versões de sucessos da música brasileira, sempre com o estilo Ju de cantar. No evento, também se apresentam Vanessa da Mata e a banda As Nandas.

2 - Suzana Bello, Jonga Lima, Robherval Santos e Rita Tavarez são os artistas que protagonizarão a edição de

julho do Sarau Memorial Troféu Caymmi, no dia 30 de julho (terça-feira), às 20h, no Teatro Sesi Rio Vermelho. o show é: Caymmi canta João.

3 - Nascente é o nome do show que Morgana Moreno & Marcelo Rosário apresentam

no Teatro do Sesi Rio Vermelho, na quarta, dia 31 de julho. Tratra-se da continuação da turnê europeia, que aconteceu no primeiro semestre, e contará com a participação dos músicos brasilienses Marcio Marinho e Vitor Angeleas, que comandam o Face Musical, programa de grande repercussão na internet.