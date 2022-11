e-Agro: Conheça 5 espaços na feira de agronegócio que podem interessar a você

Da agonia com o vaivém dos carros à tranquilidade de um plantio sustentável de cacau: ao passar pela entrada da e-Agro 2022, no Centro de Convenções Salvador, o som e o ambiente já dão o tom da quarta edição da feira e a primeira na capital. Iniciado na quinta-feira (3) e com programação até este sábado, o evento traz uma série de atrativos, dos quais o CORREIO destaca cinco para você que se interessa pelo agronegócio.

No e-Agro Expositores, há mais de 170 fornecedores de produtos e serviços para o mercado agropecuário. Espalhadas por quase toda a feira, podem ser encontradas empresas voltadas a fertilizantes, saúde e reprodução animais, energia solar e até gestão de fazendas.

O e-Agro Negócios é um espaço para quem está disposto a investir ou busca investimentos. Lá, se reúnem produtores ou cooperativas e potenciais clientes, para rodadas de negócios e leilões, com a realização, também, de leilões virtuais de gado de leite e gado de corte.

No e-Agro do Futuro, o participante tem acesso a soluções tecnológicas de transformação digital no agro, hackathon, AgTechs - startups de tecnologia no agronegócio - e à Arena de Inovação, com programação de capacitação com ênfase na inovação, tecnologia e sustentabilidade. Essa última, aliás, se mostra presente desde os crachás fornecidos, produzidos com sementes que poderão ser plantadas pelos visitantes.

A Casa do Homem do Campo é um espaço dedicado ao atendimento para produtores rurais e divulgação de ações e projetos realizados pelo Sistema Faeb/Senar. Mas o que chama a atenção é um simulador no local e que proporciona a experiência de operar uma colhedora de algodão.

Por último e nem um pouco menos importante, o e-Agro Origens oferece a degustação e a venda de alimentos em quase 30 stands de produtores rurais, agroindústrias e cooperativas apoiadas pelo Sebrae na Bahia. Entre as delícias da fazenda oferecidas, estão cafés, doces, méis, cachaças e outros laticínios.

Oportunidades

A gama de oportunidades na e-Agro é tão grande que o produtor rural Fábio Costa, 44 anos, tinha ido conhecer as inovações no setor e aproveitou dando uma conferida nos produtos, a fim de levá-los para sua roça de cacau, em Ubatã, no sul do estado. “É bem legal. Agora mesmo, eu tava num stand, vendo preços de adubo, que tá bem caro agora, e aí a gente tá vendo as novas situações”, conta.

Itinerante, a feira já passou, em edições anteriores, por Vitória da Conquista e Teixeira de Freitas. Segundo Guilherme Moura, vice-presidente administrativo e financeiro da Federação da Agricultura e Pecuária na Bahia (Faeb) - realizadora do evento, em conjunto com o Sebrae -, o objetivo é levar ao produtor rural conhecimentos sobre tecnologia, inovação e geração de negócios.

Guilherme afirma que o sucesso mundial dos agros baiano e brasileiro se devem, justamente, ao fato de esse produtor investir em inovação e tecnologia. “A gente entende que a estratégia é continuar atualizando o produtor com relação a essas questões, para que nós continuemos sendo líderes na produção de alimentos no mundo”, ambiciona.

Apesar da ênfase dada ao público do campo, o gestor da Faeb revela que a vinda a Salvador visa mostrar à população da capital a importância do agro em sua vida. “Vai muito além da questão do alimento: tem a questão do vestuário que você usa, do lençol que você dorme, da cama que você deita”, lista Guilherme Moura.

A feira deve atrair micro, pequenos, médios e grandes produtores rurais de diferentes cadeias produtivas. Com as caravanas de cidades do interior e de estados vizinhos, cerca de 6 mil pessoas devem passar pelo Centro de Convenções ao longo dos três dias de evento.

Quando o assunto são negócios, a expectativa é gerar em torno de R$ 60 milhões, isto é, de 10% a 15% a mais do que a última edição. “A gente espera sempre que a próxima feira seja melhor que a anterior”, avisa, otimista, Guilherme.

O momento é de aprendizado, inclusive, para aqueles que querem dar o primeiro passo: um espaço disponibilizado pelo Sebrae vai prestar atendimento para a montagem ou desenvolvimento de um negócio. “Esse atendimento vai ser na parte de gestão financeira e, também, na parte de bovinocultura, além de um atendimento geral, para outros empresários”, explica a coordenadora de Agronegócios do Sebrae, Adriana Moura.

Programação

A e-Agro foi aberta às 8h de quinta, no auditório montado no Centro de Convenções, por um fórum do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar). No ambiente, também aconteceram uma premiação da Senar e um painel sobre o cenário econômico no próximo ano e seus impactos na agropecuária baiana.

Nas salas Colheita e Plantio, abertas às 13h30, houve, respectivamente, palestras acerca da energia solar, fotografia na geração de vendas e sustentabilidade; e marketing digital, produção para bares e restaurantes e a importância da embalagem e do rótulo para a venda de produtos.

Outras áreas, como a de inovação, receberam painéis sobre empreendedorismo. Aconteceram, ainda, atividades dinâmicas, sobre hortas urbanas e uso de drones na agricultura e pecuária.

Ainda fazem parte da programação, que vai das 13h às 22h, uma feirinha de artesanato, apresentações musicais e um espaço destinado à criançada, com a turminha do ‘Esquadrão Agro’. As inscrições para o evento são gratuitas e podem ser feitas pelo site eagrodigital.com.br.

Alimentação

Assim como o já mencionado e-Agro Origens, com produtos da fazenda, um ‘tour gastronômico’ proporcionado pela feira, com degustação de vinhos, cervejas artesanais e carnes nobres, torna quase que obrigatória a parada pra fazer uma boquinha.

Um espaço na e-Agro voltado ao segmento alimentício é o Harmonize, fruto de uma parceria com a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) e que, de acordo com Adriana Moura, do Sebrae, serve como ponte ao agro. “É exatamente para poder fazer essa aproximação do produtor com chefs de cozinha, o bar, o restaurante”.

Mas quem disse que o ambiente gastronômico serve apenas pra comer? Na Cozinha Show, promovida pelo Senac, são realizadas oficinas de preparo de alimentos regionais, como baião de dois, drinks à base de cachaça e tortas salgadas.

As ‘aulas-show’ são de graça e contam ainda com emissão de certificados, garante a gerente de Educação do Senac, Crystiane Matos. “A perspectiva é ampliar, para o público, alguns conhecimentos e a oportunidade para fazer cursos de qualificação e se tornar empreendedores ou profissionais”.

