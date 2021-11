É decisão! Vitória está pronto para enfrentar o Botafogo-PB; confira time

O Vitória está pronto para um dos jogos mais importantes da temporada. Na quinta-feira (18), o Leão enfrenta o Botafogo-PB, às 21h, no Barradão. O duelo vai definir quem fica com a vaga para participar da Copa do Nordeste 2022. O elenco rubro-negro finalizou a preparação nesta quarta-feira (17), com um treinamento comandado pelo técnico Wagner Lopes, o único que reuniu os titulares.

Nos dois dias anteriores, os atletas que começaram em campo no triunfo por 3x0 contra o Cruzeiro, domingo (14) passado, pela Série B do Brasileiro, tinham feito apenas atividades regenerativas. O treino contou com aspectos táticos, bolas paradas e cobrança de pênaltis.

O Vitória jogará desfalcado do atacante Marcinho, que está contundido na coxa. Diante da baixa, há duas possibilidades mais prováveis para a escalação do time. Wagner Lopes pode dar a vaga ao também atacante Alisson Santos, de apenas 19 anos, escolhido para entrar na posição no decorrer do jogo contra a equipe mineira. Menos cotados, Caíque Souza e Soares também poderiam fazer a função.

Outra opção é a utilização de um jogador mais experiente para reforçar o meio-campo. Nesse caso, o volante Fernando Neto seria o escolhido para formar o quarteto com João Pedro, Eduardo e Bruno Oliveira. Fabinho e David seriam os únicos atacantes em campo.

Dúvida nos últimos dias por apresentar incômodo na coxa, o lateral direito Raul Prata foi relacionado para o jogo. Caso ele não tenha condições de atuar, Van será o substituto.

O meia Gabriel Santiago também está entre os 23 jogadores relacionados. O prata da casa não entra em campo desde março, quando sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho e precisou passar por cirurgia.

O Vitória deve entrar em campo com Lucas Arcanjo, Raul Prata (Van), Wallace, Thalisson Kelven e Roberto; João Pedro, Fernando Neto (Alisson Santos), Eduardo e Bruno Oliveira; Fabinho e David.