É fã de Denny Denan? Veja onde encontrar o cantor no Carnaval 2019

O cantor Denny Denan, ex-vocalista da banda Timbalada, desfilará todos os dias no carnaval de Salvador. O artista se apresenta no Furdunço, em blocos, trio sem cordas, camarotes e fora do estado no período entre 24 de fevereiro e 5 de março. Entre as novidades, o artista anunciou nesta quinta-feira (21) que prepara nove figurinos de conceito medieval e abusa de cores frias, como cinza, prata e preto. As peças são assiandas pelo estilista baiano Luciano Santana.

O artista promete agitar os foliões, com sucessos da carreira e canções inéditas como, ‘Deixa a Gira Girar’ e ‘Anjo Lindo’. Outra novidade é o bloco ‘DD no Comando’ que desfilará dia 04 de março no circuito Dodô/Barra-Pndina. Com o tema ‘O Legado’, Denny pretende mostrar ao público o legado percussivo e vocal que representa a sua carreira musical.









Confira a agenda completa do Carnaval de Denny:

Dia 24 (Domingo) - Furdunço

DIA 27 (quarta-feira) – Xupisco

DIA 28 (quinta-feira) – Trio – Pipoca DD - Circuito Dodô

DIA 01 (sexta-feira) – Bloco Alerta folia/ Circuito Osmar e no Camarote.com

DIA 02 (sábado) - Carnavalito - Arena e Camarote do Nana

DIA 03 (domingo) – Trio – Pipoca DD – Circuito Osmar

DIA 04 (segunda-feira) – Bloco DD no Comando/ Circuito Dodô e Camarote Salvador

DIA 05 (terça-feira) – Carnaval da Boa Viagem- Recife – PE, Camarote Club e Camarote Skol