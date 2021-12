'É gratificante jogar pelo Bahia', diz Gilberto após marcar 2 gols contra o Flu

O Bahia precisava vencer o Fluminense, e o triunfo veio dos pés de Gilberto. Principal goleador do tricolor desde 2018,o atacante balançou as redes duas vezes na Fonte Nova, chegou aos 15 gols no Brasileirão e ajudou a tirar o Esquadrão da zona de rebaixamento.

Depois da partida, o atacante se derreteu para a torcida, que cantou bastante e empurrou o Bahia na Fonte. O tricolor chegou aos 43 pontos e agora ocupa a 15ª colocação na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro.

“Olha, é gratificante demais jogar com essa torcida, jogar pelo Bahia. O prêmio maior é para o torcedor, para o elenco que está se doando ao máximo. Hoje é aniversário de casamento e queria parabenizar também a minha mulher e eu pelos seis anos de casamento”, disse.

Agora o Bahia vai secar Cuiabá e Juventude. Os dois times também estão com 43 pontos e entram em campo nesta segunda-feira (6), contra Fortaleza e São Paulo, respectivamente. Já o próximo compromisso do Esquadrão será na quinta-feira (9), contra o Fortaleza, no Castelão, na última rodada da Série A. Questionado sobre a partida, Gilberto despistou.

“Eu prefiro não falar do Fortaleza, um time amigo, nordestino, fez uma campanha excelente, vamos respeitar o jogo da melhor forma possível”, afirmou o atacante.