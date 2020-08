É hoje! Vitória estreia na Série B contra o Sampaio Corrêa

O principal desafio da temporada começa agora. O Vitória inicia neste sábado (8) a caminhada que pode levar o clube de volta à elite do futebol nacional. A estreia na Série B do Campeonato Brasileiro acontece às 19h, contra o Sampaio Corrêa, no Barradão.

"A estratégia é simples: muito trabalho e muito empenho. Tanto da minha parte como da dos jogadores, para devolver o Vitória ao lugar que ele merece. Segundo as suas condições estruturais e tradicionais, é um clube que não pode estar fora da Série A", prega o técnico Bruno Pivetti.

Aos 35 anos, ele comanda um time profissional pela primeira vez. Quer mostrar serviço e lidera um grupo repleto de atletas jovens que também têm na competição uma chance de alavancar a carreira, a exemplo do goleiro Ronaldo, do zagueiro João Victor, do volante Guilherme Rend e do atacante Vico. Todos eles são titulares e precisam crescer junto com o Vitória, num momento em que o clube luta para voltar a figurar entre os protagonistas no cenário nacional.

A ideia é promover o futuro e amenizar o passado. Os resultados na temporada até aqui deixam a desejar. Eliminado do Campeonato Baiano na fase classificatória e da Copa do Nordeste nas quartas de final, repetindo exatamente o que aconteceu em 2019, o Vitória almeja um desfecho diferente na Série B, já que no ano passado terminou em 12º numa campanha em que lutou somente contra o rebaixamento.

As saídas precoces dos torneios estadual e regional deram ao uma intertemporada com 12 dias de treinamentos. Na avaliação do técnico Bruno Pivetti, o período foi suficiente para corrigir os erros que contribuíram com os fracassos.

“O que o grupo mais evoluiu foi principalmente no momento da perda da bola. Nós temos que ser bem agressivos quando perdemos a bola para executar bem essa pressão e para não deixar que o adversário tenha a vantagem em possíveis contra-ataques. Nós desenvolvemos bastante esse princípio tático do jogo, bem como a nossa capacidade de ficar mais com a bola e também ter mais contundência ofensiva, que foi o que nos faltou nesses primeiros jogos”, garante o técnico.

Mudanças na escalação

Além dos ajustes, o Vitória terá cara nova no time na estreia da Série B. Diante do Sampaio Corrêa, o recém-contratado Marcelinho fará a primeira partida com a camisa vermelha e preta. Com a escalação do meia, Fernando Neto será recuado e jogará mais próximo de Guilherme Rend. Por opção técnica, Rodrigo Andrade não foi relacionado para a partida.

Todos os setores sofrerão mudança. A defesa terá duas. Lesionados, Van e Maurício Ramos estão vetados. Jonathan Bocão assumirá a lateral direita, já que Léo, substituto imediato da posição, também está contundido. Na zaga, John e Gabriel Furtado disputam a vaga deixada pelo capitão.

Vico está de volta ao ataque após tratar uma inflamação no joelho provocada por um furúnculo. Quem também pode reaparecer no setor ofensivo é o centroavante Léo Ceará. Afastado do elenco desde o início de julho, ele foi reintegrado na quinta-feira e relacionado para o jogo.

“A qualidade do Léo é inquestionável. Eu sempre ressaltei muito a qualidade desse jogador, que tem características que se adequam ao nosso modelo de jogo. Ele tem boa capacidade de retenção de bola e também um bom nível de velocidade para explorar as costas da linha defensiva adversária, então creio que vai ser um reforço muito importante para a sequência da Série B, justamente numa posição em que temos grandes jogadores, mas que são diferentes entre si em termos de características”, elogiou Bruno Pivetti, sem confirmar se vai escalar Léo Ceará ou se manterá Jordy Caicedo como referência do ataque.

O Vitória deve estrar em campo com Ronaldo, Jonathan Bocão, João Victor, John (Gabriel Furtado) e Thiago Carleto; Guilherme Rend, Fernando Neto e Marcelinho; Vico, Léo Ceará (Jordy Caicedo) e Alisson Farias.

Promovido da Série C, o Sampaio Corrêa chega a Salvador sem o goleiro João Gabriel, por ser emprestado pelo Vitória, mas terá na posição o ex-rubro-negro Gustavo, revelado na Toca e que estava no Novorizontino. Será a estreia dele no clube. Também recém-contratados, o meia Marcinho e o atacante Caio Dantas estão à disposição do técnico Léo Condé e devem iniciar no banco de reservas.