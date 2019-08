É menino! Alok e Romana anunciam sexo do filho em chá de revelação

(Foto: Reprodução/Instagram)

O DJ goiano Alok, 27 anos, divulgou, nesta quinta-feira (15), o vídeo do momento em que revela, junto da mulher, a baiana Romana Novais, 27, o sexo do primeiro filho do casal.

No vídeo da festa do chá revelação, o casal estoura um balão branco simultaneamente, fazendo então surgir algumas bexigas azuis, anunciando que serão pais de um menino. Veja abaixo.

Nos comentários, fãs e famosos vibraram pelo casal, desejando felicidades e saúde para o novo membro da família. "Parabéns, curta esse momento, sua família. Nada mais importante", escreveu um seguidor. O casal anunciou a paternidade no Festival Tomorrowland deste ano, na Bélgica.